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Posted 6 ноября, 07:26

Published 6 ноября, 07:26

Modified 6 ноября, 07:28

Updated 6 ноября, 07:28

Сотни жителей Ростова оставили без отопления в почти минусовую погоду

Тысячи жителей Ростова оставили без отопления в холода

6 ноября 2024, 07:26
Фото: rostovgazeta.ru. Сотни жителей Ростова оставили без отопления в почти минусовую погоду
Коммунальная авария в Первомайском районе Ростова-на-Дону оставила без тепла и горячей воды 26 многоквартирных домов, сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.

Дефект теплотрассы рано утром 6 ноября выявили рядом с домом №10/4 на улице Штахановского. Из-за этого в 26 многоквартирных домах прекращено теплоснабжение. Тем временем на улице столбики термометров показывают +3 градуса тепла, а в течение дня обещают осадки.

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На место выехали одна бригада коммунальщиков и две единицы техники. Они обещают устранить дефект до пяти часов вечера 6 ноября.

Ранее юрист рассказала, куда звонить в Ростове-на-Дону из-за холодных батарей в квартире.

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