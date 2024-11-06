Тысячи жителей Ростова оставили без отопления в холода

Posted 6 ноября, 07:26
Published 6 ноября, 07:26
Modified 6 ноября, 07:28
Updated 6 ноября, 07:28
Дефект теплотрассы рано утром 6 ноября выявили рядом с домом №10/4 на улице Штахановского. Из-за этого в 26 многоквартирных домах прекращено теплоснабжение. Тем временем на улице столбики термометров показывают +3 градуса тепла, а в течение дня обещают осадки.
На место выехали одна бригада коммунальщиков и две единицы техники. Они обещают устранить дефект до пяти часов вечера 6 ноября.
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