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Posted 6 ноября, 04:45

Published 6 ноября, 04:45

Modified 6 ноября, 04:47

Updated 6 ноября, 04:47

Участок рощи СКА исключили из реестра имущества Ростова-на-Дону

Участок рощи СКА в Ростове убрали из реестра муниципального имущества

6 ноября 2024, 04:45
Фото: 1MI. Участок рощи СКА исключили из реестра имущества Ростова-на-Дону
В Ростове часть рощи СКА исключили из реестра муниципального имущества на основании решения суда от 26 марта, сообщают СМИ со ссылкой на администрацию города.

Речь идет о земельном участке, площадь которого превышает 18 тысяч квадратных метров. Он находится вблизи переулка Измаильского в Первомайском районе города. По информации «РБК Ростов», именно эту территории рощи СКА сняли с кадастрового учета.

В октябре 2023 года появилась информация о том, что рощу СКА хотят перевести в муниципальную собственность. На тот момент участок находился в федеральной собственности, и распоряжалось им территориальное управление Росимущества.

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В 2022 году федеральное агентство передало его в распоряжение группе компаний, а позже дало ей и полномочия по распоряжению этой землей.

Скандалы из-за рощи СКА в Ростове-на-Дону продолжались около трех лет. Общественность и горожане требовали вернуть рощу в зону городских лесов. В июле 2023 года началось судебное разбирательство. Ростовский областной суд отказался вернуть участок городу. Как сообщала RostovGazeta, участок признали лесной территорией и тем самым спасли от возможной застройки.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Суд#Роща СКА#Первомайский район#Администрация города#Судебное разбирательство#Муниципальная собственность#Зеленые насаждения
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