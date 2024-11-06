Участок рощи СКА в Ростове убрали из реестра муниципального имущества

Posted 6 ноября, 04:45
Published 6 ноября, 04:45
Modified 6 ноября, 04:47
Updated 6 ноября, 04:47
Речь идет о земельном участке, площадь которого превышает 18 тысяч квадратных метров. Он находится вблизи переулка Измаильского в Первомайском районе города. По информации «РБК Ростов», именно эту территории рощи СКА сняли с кадастрового учета.
В октябре 2023 года появилась информация о том, что рощу СКА хотят перевести в муниципальную собственность. На тот момент участок находился в федеральной собственности, и распоряжалось им территориальное управление Росимущества.
В 2022 году федеральное агентство передало его в распоряжение группе компаний, а позже дало ей и полномочия по распоряжению этой землей.
Скандалы из-за рощи СКА в Ростове-на-Дону продолжались около трех лет. Общественность и горожане требовали вернуть рощу в зону городских лесов. В июле 2023 года началось судебное разбирательство. Ростовский областной суд отказался вернуть участок городу. Как сообщала RostovGazeta, участок признали лесной территорией и тем самым спасли от возможной застройки.