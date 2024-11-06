Улицу Зорге в Ростове расширят до шести полос для скоростного трамвая

Дело в том, что на Зорге трамвайные пути проложат прямо посреди улицы. Их сделают обособленными. Рабочим предстоит не только вынести коммуникации, но и расширить Зорге на запад на две полосы от улицы 339-й Стрелковой Дивизии до проспекта Стачки.