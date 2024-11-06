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Posted 6 ноября, 11:38

Published 6 ноября, 11:38

Modified 6 ноября, 11:40

Updated 6 ноября, 11:40

Улицу Зорге в Ростове расширят до шести полос для скоростного трамвая

Улицу Зорге в Ростове расширят до шести полос для скоростного трамвая

6 ноября 2024, 11:38
Фото: Unsplash. Улицу Зорге в Ростове расширят до шести полос для скоростного трамвая
Самый сложный участок прокладки путей скоростного трамвая в Ростове — улица Зорге, заявил замруководителя проекта «Ростовский трамвай» Иван Афанасов в эфире «Дон ТР».

На Западном в Ростове продолжают активно прокладывать пути скоростного трамвая. В скором времени работы должны начаться в районе улицы Зорге. Авторы проекта называют этот её самым проблемным участком проекта.

Дело в том, что на Зорге трамвайные пути проложат прямо посреди улицы. Их сделают обособленными. Рабочим предстоит не только вынести коммуникации, но и расширить Зорге на запад на две полосы от улицы 339-й Стрелковой Дивизии до проспекта Стачки.

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Ранее жители Левенцовского микрорайона в Ростове выступили против строительства скоростного трамвая.

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