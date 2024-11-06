Улицу Зорге в Ростове расширят до шести полос для скоростного трамвая

Posted 6 ноября, 11:38
Published 6 ноября, 11:38
Modified 6 ноября, 11:40
Updated 6 ноября, 11:40
На Западном в Ростове продолжают активно прокладывать пути скоростного трамвая. В скором времени работы должны начаться в районе улицы Зорге. Авторы проекта называют этот её самым проблемным участком проекта.
Дело в том, что на Зорге трамвайные пути проложат прямо посреди улицы. Их сделают обособленными. Рабочим предстоит не только вынести коммуникации, но и расширить Зорге на запад на две полосы от улицы 339-й Стрелковой Дивизии до проспекта Стачки.
Ранее жители Левенцовского микрорайона в Ростове выступили против строительства скоростного трамвая.