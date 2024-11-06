В поликлинике оценили вероятность распространения вируса Коксаки в Ростове

Помимо обработки рук исключить заражение, по словам врача, поможет тщательное мытье продуктов, их термическая обработка в случае необходимости, купание в разрешенных местах и ограничение контактов с инфицированными — особенно, если у человека сыпь. Также доктор напоминает о необходимости пить только кипяченую или бутилированную воду.