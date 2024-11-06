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Posted 6 ноября, 09:20

Published 6 ноября, 09:20

Modified 6 ноября, 09:22

Updated 6 ноября, 09:22

В поликлинике оценили вероятность распространения вируса Коксаки в Ростовской области

В поликлинике оценили вероятность распространения вируса Коксаки в Ростове

6 ноября 2024, 09:20
Фото: 1MI. В поликлинике оценили вероятность распространения вируса Коксаки в Ростовской области
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Эксклюзив
Вирус Коксаки возникает в виде небольших вспышек в коллективах отдыхающих. Но его массовое проявление в Ростовской области вряд ли возможно, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Напомним, что Роспотребнадзор открыл горячую линию для россиян, заразившихся вирусом Коксаки. Уточняется, что им стали заражаться туристы в Турции.

Врач, не пожелавший публиковать свое имя, отмечает, что этот вирус достаточно заразен. Чаще всего заболевание может возникнуть в детских коллективах и пансионатах, где содержатся пожилые люди.

«Особо он ничем не опасен, кроме высокой контагиозности и того, что может вызвать групповую заболеваемость», — отмечает доктор.

Однако если у человека ослаблен иммунитет или есть хронические заболевания, вероятность тяжелых осложнений может увеличиться. В числе осложнений врач называет менингит, энцефалит и миокардит.

«Но это бывает крайне редко. Как правило, взрослые могут болеть 2-3 дня, а дети 3-4 дня», — уточняет собеседник.
Горячую линию запустили для заразившихся вирусом Коксаки жителей Ростова
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на ладонях, стопах и слизистых рта и горла появляются мелкие высыпания.на ладонях, стопах и слизистых рта и горла появляются мелкие высыпания.
на ладонях, стопах и слизистых рта и горла появляются мелкие высыпания.. Фото: 1MI

По словам врача, характерной клинической картиной для вируса Коксаки является высокая температура и сочетание поражений кожи: «рука-рот-нога». То есть на ладонях, стопах и слизистых рта и горла появляются мелкие высыпания.

«Это болезнь грязных рук, которая передается фекально-оральным способом. Однако если человек находится в замкнутом пространстве, то заболеть можно и воздушно-капельным путем», — подчеркивает доктор.

Собеседник рассказывает, что за 40-летнюю практику только пару раз сталкивался с характерными высыпаниями вируса Корсаки. Но пациенты не болели тяжело.

«Я сомневаюсь, что вирус Коксаки может привести к эпидемии. Вспышки в отдельных коллективах — возможны. Но за время пандемии коронавируса мы уже давно привыкли регулярно мыть руки», — уверен эксперт.

Помимо обработки рук исключить заражение, по словам врача, поможет тщательное мытье продуктов, их термическая обработка в случае необходимости, купание в разрешенных местах и ограничение контактов с инфицированными — особенно, если у человека сыпь. Также доктор напоминает о необходимости пить только кипяченую или бутилированную воду.

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