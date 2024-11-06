В поликлинике оценили вероятность распространения вируса Коксаки в Ростове

Posted 6 ноября, 09:20
Published 6 ноября, 09:20
Modified 6 ноября, 09:22
Updated 6 ноября, 09:22
Напомним, что Роспотребнадзор открыл горячую линию для россиян, заразившихся вирусом Коксаки. Уточняется, что им стали заражаться туристы в Турции.
Врач, не пожелавший публиковать свое имя, отмечает, что этот вирус достаточно заразен. Чаще всего заболевание может возникнуть в детских коллективах и пансионатах, где содержатся пожилые люди.
«Особо он ничем не опасен, кроме высокой контагиозности и того, что может вызвать групповую заболеваемость», — отмечает доктор.
Однако если у человека ослаблен иммунитет или есть хронические заболевания, вероятность тяжелых осложнений может увеличиться. В числе осложнений врач называет менингит, энцефалит и миокардит.
«Но это бывает крайне редко. Как правило, взрослые могут болеть 2-3 дня, а дети 3-4 дня», — уточняет собеседник.
По словам врача, характерной клинической картиной для вируса Коксаки является высокая температура и сочетание поражений кожи: «рука-рот-нога». То есть на ладонях, стопах и слизистых рта и горла появляются мелкие высыпания.
«Это болезнь грязных рук, которая передается фекально-оральным способом. Однако если человек находится в замкнутом пространстве, то заболеть можно и воздушно-капельным путем», — подчеркивает доктор.
Собеседник рассказывает, что за 40-летнюю практику только пару раз сталкивался с характерными высыпаниями вируса Корсаки. Но пациенты не болели тяжело.
«Я сомневаюсь, что вирус Коксаки может привести к эпидемии. Вспышки в отдельных коллективах — возможны. Но за время пандемии коронавируса мы уже давно привыкли регулярно мыть руки», — уверен эксперт.
Помимо обработки рук исключить заражение, по словам врача, поможет тщательное мытье продуктов, их термическая обработка в случае необходимости, купание в разрешенных местах и ограничение контактов с инфицированными — особенно, если у человека сыпь. Также доктор напоминает о необходимости пить только кипяченую или бутилированную воду.