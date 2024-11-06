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Posted 6 ноября, 12:11

Published 6 ноября, 12:11

Modified 6 ноября, 12:13

Updated 6 ноября, 12:13

В реку Малая Черепаха слили мутно-белые нечистоты в Ростовской области

В реку Малая Черепаха в Таганроге слили мутно-белые нечистоты

6 ноября 2024, 12:11
Фото: Pxhere. В реку Малая Черепаха слили мутно-белые нечистоты в Ростовской области
В Ростовской области зафиксировали сброс загрязненной воды в реку Малая Черепаха, сообщила в личном микроблоге глава Таганрога Светлана Камбулова.

Утром 5 ноября Камбулова рассказала, что уже несколько дней в Сети ходит информация о сливе отходов мутно-белого цвета в реку Малая Черепаха. Ситуацию приняли во внимание и отправили к водоему сотрудников МУП «Управление „Водоканал“, горотдела охраны окружающей среды и МКУ „Благоустройство“ для проведения работ направленных на установление причин и источников загрязнения.

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Специалисты провели обследование балки реки и выяснили, что нечистоты попали туда из-за утечки и аварии на сетях канализации. По предварительной информации, это был сброс бытовых стоков в незначительном объеме.

Добавим, что в кротчайшие сроки коммунальщики проведут повторную проверку, осмотр люков на наличие врезок, а также отбор проб.

До этого суд не принял иск Росприроднадзора о загрязнении реки Дон в Ростове.

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