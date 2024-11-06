В реку Малая Черепаха в Таганроге слили мутно-белые нечистоты

Posted 6 ноября, 12:11
Published 6 ноября, 12:11
Modified 6 ноября, 12:13
Updated 6 ноября, 12:13
Утром 5 ноября Камбулова рассказала, что уже несколько дней в Сети ходит информация о сливе отходов мутно-белого цвета в реку Малая Черепаха. Ситуацию приняли во внимание и отправили к водоему сотрудников МУП «Управление „Водоканал“, горотдела охраны окружающей среды и МКУ „Благоустройство“ для проведения работ направленных на установление причин и источников загрязнения.
Специалисты провели обследование балки реки и выяснили, что нечистоты попали туда из-за утечки и аварии на сетях канализации. По предварительной информации, это был сброс бытовых стоков в незначительном объеме.
Добавим, что в кротчайшие сроки коммунальщики проведут повторную проверку, осмотр люков на наличие врезок, а также отбор проб.
До этого суд не принял иск Росприроднадзора о загрязнении реки Дон в Ростове.