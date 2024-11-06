В реку Малая Черепаха в Таганроге слили мутно-белые нечистоты

Утром 5 ноября Камбулова рассказала, что уже несколько дней в Сети ходит информация о сливе отходов мутно-белого цвета в реку Малая Черепаха. Ситуацию приняли во внимание и отправили к водоему сотрудников МУП «Управление „Водоканал“, горотдела охраны окружающей среды и МКУ „Благоустройство“ для проведения работ направленных на установление причин и источников загрязнения.