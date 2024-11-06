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Posted 6 ноября, 17:51

Published 6 ноября, 17:51

Modified 6 ноября, 17:53

Updated 6 ноября, 17:53

В Ростове автобус смял несколько легковушек и грузовик на Малиновского

В Ростове автобус протаранил несколько легковушек и грузовик на Малиновского

6 ноября 2024, 17:51
Фото: для иллюстрации. 1MI. В Ростове автобус смял несколько легковушек и грузовик на Малиновского
В Ростове-на-Дону городской автобус снес несколько легковых автомобилей, грузовик и вылетел на газон. ДТП парализовало движение на Малиновского, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

6 ноября в Ростове-на-Дону автобус №34 протаранил, предположительно, четыре автомобиля и один грузовик после чего выехал на газон рядом с тротуаром. Авария произошла возле ГПЗ-10, в ней, по словам очевидцев, никто серьезно не пострадал, но машины достаточно сильно помяло.

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Видео: 1MI. В Ростове автобус смял несколько легковушек и грузовик на Малиновского

Из-за аварии начала разрастаться пробка на улице Малиновского. Дорожный затор растянулся от улицы Пескова, 1/7 до Комсомольского сквера. Общая его длина составляет примерно один километр.

Ранее женщина погибла в опрокинувшейся в кювет машине в Ростовской области.

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