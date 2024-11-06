В Ростове автобус протаранил несколько легковушек и грузовик на Малиновского

Posted 6 ноября, 17:51
Published 6 ноября, 17:51
Modified 6 ноября, 17:53
Updated 6 ноября, 17:53
6 ноября в Ростове-на-Дону автобус №34 протаранил, предположительно, четыре автомобиля и один грузовик после чего выехал на газон рядом с тротуаром. Авария произошла возле ГПЗ-10, в ней, по словам очевидцев, никто серьезно не пострадал, но машины достаточно сильно помяло.
Из-за аварии начала разрастаться пробка на улице Малиновского. Дорожный затор растянулся от улицы Пескова, 1/7 до Комсомольского сквера. Общая его длина составляет примерно один километр.
Ранее женщина погибла в опрокинувшейся в кювет машине в Ростовской области.