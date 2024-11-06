В Ростове автобус протаранил несколько легковушек и грузовик на Малиновского

6 ноября в Ростове-на-Дону автобус №34 протаранил, предположительно, четыре автомобиля и один грузовик после чего выехал на газон рядом с тротуаром. Авария произошла возле ГПЗ-10, в ней, по словам очевидцев, никто серьезно не пострадал, но машины достаточно сильно помяло.