rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 17:42

Published 6 ноября, 17:42

Modified 6 ноября, 17:44

Updated 6 ноября, 17:44

В Ростове-на-Дону молодая девушка упала с высоты на Западном

В Ростове-на-Дону молодая девушка упала с высотки на Западном

6 ноября 2024, 17:42
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону молодая девушка упала с высоты на Западном
Жительница Ростова-на-Дону сорвалась и упала с высоты многоэтажного дома на Еременко, информирует телеграм-канал «Ростов папа».

Вечером 6 ноября стало известно об еще одном трагическом падении с высоты в Ростове-на-Дону. Инцидент произошел в девятиэтажном доме, расположенном по адресу улица Еременко, 58. Очевидцы рассказали, что упала девушка, по внешнему виду которой не дашь больше 18 лет.

На данный момент неизвестно, выпала она из окна или сорвалась с крыши, просто пострадала или погибла. Официальной информации от правоохранительных органов не поступало.

Снесло ветром: рабочий погиб, упав с крыши детской школы искусств в Шахтах
Узнать подробнее

Ростовчане подметили, что, к сожалению, такие происшествия начали случаться периодически.

Официально правоохранительные органы о происшествии не сообщали. Информация уточняется.

Напомним, что чуть больше недели назад в Ростове-на-Дону нашли тело иностранной студентки на козырьке общежития на Западном.

Читайте также:
Тело иностранной студентки нашли на козырьке общежития в Ростове-на-ДонуПарень выпал из окна высотки в Ростове-на-ДонуРостовчане пожаловались на опасную ветку над головами на Сельмаше
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Падение#Последние новости Ростова на сегодня#Девушка#18+#Окно#Высота#Высотки#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика