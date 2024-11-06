В Ростове-на-Дону молодая девушка упала с высотки на Западном

Posted 6 ноября, 17:42
Published 6 ноября, 17:42
Modified 6 ноября, 17:44
Updated 6 ноября, 17:44
Вечером 6 ноября стало известно об еще одном трагическом падении с высоты в Ростове-на-Дону. Инцидент произошел в девятиэтажном доме, расположенном по адресу улица Еременко, 58. Очевидцы рассказали, что упала девушка, по внешнему виду которой не дашь больше 18 лет.
На данный момент неизвестно, выпала она из окна или сорвалась с крыши, просто пострадала или погибла. Официальной информации от правоохранительных органов не поступало.
Ростовчане подметили, что, к сожалению, такие происшествия начали случаться периодически.
Официально правоохранительные органы о происшествии не сообщали. Информация уточняется.
Напомним, что чуть больше недели назад в Ростове-на-Дону нашли тело иностранной студентки на козырьке общежития на Западном.