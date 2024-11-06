В Ростове-на-Дону молодая девушка упала с высотки на Западном

Вечером 6 ноября стало известно об еще одном трагическом падении с высоты в Ростове-на-Дону. Инцидент произошел в девятиэтажном доме, расположенном по адресу улица Еременко, 58. Очевидцы рассказали, что упала девушка, по внешнему виду которой не дашь больше 18 лет.