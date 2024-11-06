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Posted 6 ноября, 08:13

Published 6 ноября, 08:13

Modified 6 ноября, 08:15

Updated 6 ноября, 08:15

ВККС ищет кандидатов на пост зампредседателя Ростовского областного суда

ВККС ищет кандидатов на пост зампредседателя Ростовского областного суда

6 ноября 2024, 08:13
Фото: Изображение Midjourney. ВККС ищет кандидатов на пост зампредседателя Ростовского областного суда
Сюжет
Обыски, задержания и аресты судей в Ростовской области
Конкурс на пост заместителя председателя Ростовского областного суда объявили в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), сообщается на сайте коллегии.

Конкурс на пост зампредседателя областного суда продлится до 3 декабря этого года. ВККС ждёт от кандидатов необходимые заявления и документы.

Помимо зампредседателя Ростовского областного суда, конкурс объявлен ещё на шесть вакансий в судебной системе.

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Должность зампредседателя Ростовского областного суда стала вакантна после лишения полномочий судьи Татьяны Юровой. Она стала фигуранткой громкого коррупционного дела. Также свои посты потеряли начальница Юровой, глава областного суда Елена Золотарёва и председатели нескольких районных судов. Следствие полагает, что фигуранты дела за деньги выносили «нужные» приговоры.

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