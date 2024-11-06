ВККС ищет кандидатов на пост зампредседателя Ростовского областного суда

Должность зампредседателя Ростовского областного суда стала вакантна после лишения полномочий судьи Татьяны Юровой. Она стала фигуранткой громкого коррупционного дела. Также свои посты потеряли начальница Юровой, глава областного суда Елена Золотарёва и председатели нескольких районных судов. Следствие полагает, что фигуранты дела за деньги выносили «нужные» приговоры.