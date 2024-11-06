ВККС ищет кандидатов на пост зампредседателя Ростовского областного суда

Posted 6 ноября, 08:13
Published 6 ноября, 08:13
Modified 6 ноября, 08:15
Updated 6 ноября, 08:15
Конкурс на пост зампредседателя областного суда продлится до 3 декабря этого года. ВККС ждёт от кандидатов необходимые заявления и документы.
Помимо зампредседателя Ростовского областного суда, конкурс объявлен ещё на шесть вакансий в судебной системе.
Должность зампредседателя Ростовского областного суда стала вакантна после лишения полномочий судьи Татьяны Юровой. Она стала фигуранткой громкого коррупционного дела. Также свои посты потеряли начальница Юровой, глава областного суда Елена Золотарёва и председатели нескольких районных судов. Следствие полагает, что фигуранты дела за деньги выносили «нужные» приговоры.