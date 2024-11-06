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Posted 6 ноября, 15:11

Published 6 ноября, 15:11

Modified 6 ноября, 15:13

Updated 6 ноября, 15:13

Стало известно, когда в Ростовской области потеплеет до +13 градусов

Внезапное потепление надвигается на Ростовскую область

6 ноября 2024, 15:11
Фото: Unsplash. Стало известно, когда в Ростовской области потеплеет до +13 градусов

До +13 градусов прогреется воздух в Ростовской области на этой неделе

К концу недели в Ростовской области немного распогодится: уменьшится объем осадков, а температура воздуха составит +13 градусов Цельсия, информирует Северо-Кавказское УГМС.

Вторая половина текущей недели в Ростовской области будет облачной. В четверг, 7 ноября, в регионе может пройти небольшой дождь, а ночью и утром по северу и востоку с мокрым снегом. В дневное время температура воздуха составит +5…+12 градусов, а в ночное — -2…+8 градусов.

В пятницу, 8 ноября, в части районов области ожидаются небольшие дожди, может опуститься туман. В течение суток температурный диапазон составит от 0 до +11 градусов Цельсия.

Морозы в -8 градусов ударят в Ростовской области в начале ноября
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Суббота, 9 ноября, пройдет практически без осадков. Днем воздух прогреется до +6…+13 градусов, а ночью температура упадет до -1…+7 градусов.

До этого синоптик Вильфанд предупредил об опасной погоде в донском регионе. Подробнее о штормовом ветре и осадках в материале RostovGazeta.

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