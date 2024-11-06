Внезапное потепление надвигается на Ростовскую область

Вторая половина текущей недели в Ростовской области будет облачной. В четверг, 7 ноября, в регионе может пройти небольшой дождь, а ночью и утром по северу и востоку с мокрым снегом. В дневное время температура воздуха составит +5…+12 градусов, а в ночное — -2…+8 градусов.