Внезапное потепление надвигается на Ростовскую область

Posted 6 ноября, 15:11
Published 6 ноября, 15:11
Modified 6 ноября, 15:13
Updated 6 ноября, 15:13
Вторая половина текущей недели в Ростовской области будет облачной. В четверг, 7 ноября, в регионе может пройти небольшой дождь, а ночью и утром по северу и востоку с мокрым снегом. В дневное время температура воздуха составит +5…+12 градусов, а в ночное — -2…+8 градусов.
В пятницу, 8 ноября, в части районов области ожидаются небольшие дожди, может опуститься туман. В течение суток температурный диапазон составит от 0 до +11 градусов Цельсия.
Суббота, 9 ноября, пройдет практически без осадков. Днем воздух прогреется до +6…+13 градусов, а ночью температура упадет до -1…+7 градусов.
До этого синоптик Вильфанд предупредил об опасной погоде в донском регионе. Подробнее о штормовом ветре и осадках в материале RostovGazeta.