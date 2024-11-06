Водитель легковушки сбил школьницу и скрылся с места ДТП в Ростове

Posted 6 ноября, 18:46
Published 6 ноября, 18:46
Modified 6 ноября, 18:51
Updated 6 ноября, 18:51
Происшествие случилось около полудня 6 ноября на улице Петренко. По предварительным данным, в районе дома №13 школьница переходила дорогу по «зебре». В этот момент водитель легковушки ехал со стороны переулка Белоусова. Он не успел остановить транспорт и на полном ходу сбил ребенка.
От удара пешехода отбросило в сторону. Очевидцы вызвали на место ДТП экстренные службы. Прибывшие медики доставили пострадавшую девочку в больницу.
Как уточнили в ГАИ по Ростовской области, водитель не установлен. Вероятно, он уехал с места аварии.
Ранее RostovGazeta сообщала о массовой аварии с грузовиком на улице Малиновского в Ростове.