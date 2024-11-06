Водитель легковушки сбил школьницу и скрылся с места ДТП в Ростове

Происшествие случилось около полудня 6 ноября на улице Петренко. По предварительным данным, в районе дома №13 школьница переходила дорогу по «зебре». В этот момент водитель легковушки ехал со стороны переулка Белоусова. Он не успел остановить транспорт и на полном ходу сбил ребенка.