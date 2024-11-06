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Posted 6 ноября, 18:46

Published 6 ноября, 18:46

Modified 6 ноября, 18:51

Updated 6 ноября, 18:51

Водитель легковушки сбил школьницу и скрылся с места ДТП в Ростове

Водитель легковушки сбил школьницу и скрылся с места ДТП в Ростове

6 ноября 2024, 18:46
Фото: ГАИ по Ростовской области. Водитель легковушки сбил школьницу и скрылся с места ДТП в Ростове
В Ростове-на-Дону 13-летняя девочка пострадала в аварии. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Происшествие случилось около полудня 6 ноября на улице Петренко. По предварительным данным, в районе дома №13 школьница переходила дорогу по «зебре». В этот момент водитель легковушки ехал со стороны переулка Белоусова. Он не успел остановить транспорт и на полном ходу сбил ребенка.

От удара пешехода отбросило в сторону. Очевидцы вызвали на место ДТП экстренные службы. Прибывшие медики доставили пострадавшую девочку в больницу.

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Как уточнили в ГАИ по Ростовской области, водитель не установлен. Вероятно, он уехал с места аварии.

Ранее RostovGazeta сообщала о массовой аварии с грузовиком на улице Малиновского в Ростове.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Авария#Медики#Госавтоинспекция#Школьница
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