ВТБ: в октябре выдачи ипотеки в России снизились на четверть

В целом по итогам 10 месяцев россияне получили на покупку жилья около 4,2 трлн рублей — примерно на треть меньше, чем за тот же период 2023 года. На фоне экстра-высоких рыночных ставок основное число сделок клиенты проводят в рамках господдержки. При этом из-за отмены массовой льготной ипотеки и постоянно меняющихся условий оставшихся программ их доля по сравнению с началом года снижается.



Средний «чек» ипотеки в целом на рынке также продолжает сокращаться: по итогам октября — 4,4 млн рублей, почти на 440 тысяч меньше, чем в начале года. Самый большой размер кредита ожидаемо фиксируется в рамках льготной ипотеки. Например, в структуре выдач ВТБ по итогам октября он достиг 6,3 млн рублей против 3,7 млн рублей по стандартным продуктам.



Срок, на который россияне оформляют ипотеку, в этом году показывает разнонаправленную динамику. С учетом цен на новостройки дольше всего заемщики планируют платить по льготным программам. Клиенты ВТБ в октябре по госпрограммам заключали договоры в среднем на 27,4 года, а по базовым продуктам — на 23,4 года.