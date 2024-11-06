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Posted 6 ноября, 08:35

Published 6 ноября, 08:35

Modified 6 ноября, 08:38

Updated 6 ноября, 08:38

Появилось умильное видео с найденным под Ростовом львенком

Появилось умильное видео с найденным под Ростовом львенком

6 ноября 2024, 08:35
Фото: Pxhere. видео МВД России. Появилось умильное видео с найденным под Ростовом львенком
Появились кадры маленького львенка, найденного в одном из магазинов под Ростовом-на-Дону. Видео опубликовала представитель МВД России Ирина Волк.

Судя по кадрам, малыш бодр и активен: он с удовольствием охотится на игрушки и грызет коробку, в которой ждал переезда.

Маленький зверь, как и все детеныши, не оставил равнодушным никого, вызвав умиление своим баловством.

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Видео: Pxhere. видео МВД России. Появилось умильное видео с найденным под Ростовом львенком

Об экзотическом животном на территории Ростовской области стало известно в конце октября. Как сообщала RostovGazeta, ребенок играл с животным. Женщина, проезжавшая мимо, пригляделась и заметила, что «котик» слишком больших размеров. Она обратилась в экстренные службы.

Прибывшие правоохранители передали юного хищника ростовскому зоопарку. Там львенка осмотрели и поместили в карантин. Оказалось, что малышу нет даже двух месяцев. Позже его перевезут в другой город на содержание.

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