Появилось умильное видео с найденным под Ростовом львенком

Posted 6 ноября, 08:35
Published 6 ноября, 08:35
Modified 6 ноября, 08:38
Updated 6 ноября, 08:38
Судя по кадрам, малыш бодр и активен: он с удовольствием охотится на игрушки и грызет коробку, в которой ждал переезда.
Маленький зверь, как и все детеныши, не оставил равнодушным никого, вызвав умиление своим баловством.
Об экзотическом животном на территории Ростовской области стало известно в конце октября. Как сообщала RostovGazeta, ребенок играл с животным. Женщина, проезжавшая мимо, пригляделась и заметила, что «котик» слишком больших размеров. Она обратилась в экстренные службы.
Прибывшие правоохранители передали юного хищника ростовскому зоопарку. Там львенка осмотрели и поместили в карантин. Оказалось, что малышу нет даже двух месяцев. Позже его перевезут в другой город на содержание.