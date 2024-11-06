Зарплаты дорожных рабочих перевалили за 100 тысяч рублей в Ростове

Доход выше у тех дорожников, кто имеет опыт работы больше трёх лет и ранее руководил бригадами рабочих. Также требуется среднее образование, опыт работы с электроинструментами, опыт ремонта асфальта, нанесения дорожной разметки и устройства и ремонта коммуникаций.