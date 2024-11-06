Зарплаты дорожных рабочих перевалили за 100 тысяч рублей в Ростове

Posted 6 ноября 2024, 10:16
Published 6 ноября 2024, 10:16
Modified 6 ноября 2024, 10:18
Updated 6 ноября 2024, 10:18
Доход выше у тех дорожников, кто имеет опыт работы больше трёх лет и ранее руководил бригадами рабочих. Также требуется среднее образование, опыт работы с электроинструментами, опыт ремонта асфальта, нанесения дорожной разметки и устройства и ремонта коммуникаций.
Средняя зарплата дорожного рабочего в Ростове составляет 70 тысяч рублей. Максимально работодатели готовы платить такому сотруднику от 75 тысяч до 110 тысяч рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что зарплаты в сельском хозяйстве в Ростовской области подскочили выше 80 тысяч рублей.