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Posted 6 ноября, 10:16

Published 6 ноября, 10:16

Modified 6 ноября, 10:18

Updated 6 ноября, 10:18

Зарплаты дорожных рабочих перевалили за 100 тысяч рублей в Ростове

Зарплаты дорожных рабочих перевалили за 100 тысяч рублей в Ростове

6 ноября 2024, 10:16
Фото: Unsplash. Зарплаты дорожных рабочих перевалили за 100 тысяч рублей в Ростове
Средняя зарплата дорожных рабочих в Ростове составляет 70 тысяч рублей, подсчитали аналитики Superjob.

Доход выше у тех дорожников, кто имеет опыт работы больше трёх лет и ранее руководил бригадами рабочих. Также требуется среднее образование, опыт работы с электроинструментами, опыт ремонта асфальта, нанесения дорожной разметки и устройства и ремонта коммуникаций.

Средняя зарплата дорожного рабочего в Ростове составляет 70 тысяч рублей. Максимально работодатели готовы платить такому сотруднику от 75 тысяч до 110 тысяч рублей в месяц.

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Ранее сообщалось, что зарплаты в сельском хозяйстве в Ростовской области подскочили выше 80 тысяч рублей.

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