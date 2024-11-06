Женщина погибла в опрокинувшейся в кювет машине в Ростовской области

Авария произошла утром 6 ноября на автодороге «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск — Константиновск — поселок Тацинский» в Ростовской области. По предварительным данным, 72-летний водитель ВАЗ-21074 слишком сильно разогнался и съехал на обочину. Вырулить на дорогу он уже не смог, машина свалилась в кювет и перевернулась.