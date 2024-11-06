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Posted 6 ноября, 13:33

Published 6 ноября, 13:33

Modified 6 ноября, 13:35

Updated 6 ноября, 13:35

Пассажир легкового авто погиб в ДТП с опрокидыванием в Ростовской области

Женщина погибла в опрокинувшейся в кювет машине в Ростовской области

6 ноября 2024, 13:33
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Пассажир легкового авто погиб в ДТП с опрокидыванием в Ростовской области
Водитель «Жигули» вылетел с дороги в кювет и перевернулся в Ростовской области. Врачи не смогли спасти женщину-пассажира, сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла утром 6 ноября на автодороге «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск — Константиновск — поселок Тацинский» в Ростовской области. По предварительным данным, 72-летний водитель ВАЗ-21074 слишком сильно разогнался и съехал на обочину. Вырулить на дорогу он уже не смог, машина свалилась в кювет и перевернулась.

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Помимо водителя, в отечественном автомобиле находилась 69-летняя пассажирка. От полученных травм женщина скончалась на месте еще до приезда врачей. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

До этого в ДТП с междугородним автобусом в Азове пострадали три человека.

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