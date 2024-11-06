Женщина погибла в опрокинувшейся в кювет машине в Ростовской области

Posted 6 ноября, 13:33
Published 6 ноября, 13:33
Modified 6 ноября, 13:35
Updated 6 ноября, 13:35
Авария произошла утром 6 ноября на автодороге «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск — Константиновск — поселок Тацинский» в Ростовской области. По предварительным данным, 72-летний водитель ВАЗ-21074 слишком сильно разогнался и съехал на обочину. Вырулить на дорогу он уже не смог, машина свалилась в кювет и перевернулась.
Помимо водителя, в отечественном автомобиле находилась 69-летняя пассажирка. От полученных травм женщина скончалась на месте еще до приезда врачей. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.
До этого в ДТП с междугородним автобусом в Азове пострадали три человека.