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Posted 6 ноября, 16:02

Published 6 ноября, 16:02

Modified 6 ноября, 16:25

Updated 6 ноября, 16:25

Жителям Ростовской области не хватает зарплаты, а футбол не умирает с уходом Голубева

Жителям Ростовской области не хватает зарплаты, а футбол не умирает с уходом Голубева

6 ноября 2024, 16:02
Фото: Шедеврум. Жителям Ростовской области не хватает зарплаты, а футбол не умирает с уходом Голубева
Улицу Зорге в Ростове-на-Дону расширят до шести полос для скоростного трамвая, тем временем почти 80% жителей Ростовской области не хватает денег до зарплаты, а Валерий Карпин признался, что регион не дает деньги на трансферы.

Шесть полос

В Ростове-на-Дону продолжается реализация проекта по удлинению трамвайных путей. В ближайшее время работы должны начаться на самом сложном участке — на улице Зорге. Дело в том, что там трамвайные пути придется прокладывать посреди улицы, что, вероятно, может затруднить движение.

В связи с этим было принято решение сделать пути обособленными, а саму дорогу расширить до шести полос на участке от улицы 339-й Стрелковой Дивизии до проспекта Стачки.

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Нехватка денег

Согласно опросу жителей Ростовской области, большинству из них не хватает денежных средств для комфортной жизни. Так, 41% респондентов признался, что им не достает заработной платы даже на основные потребности. Еще три года назад этот показатель находился на уровне 35%. При этом еще 36% опрошенных заявили, что дохода кое-как хватает на минимум, необходимый для жизни (в 2021 году — 33%).

Из-за маленькой заработной платы и высоких цен жители региона вынуждены отказаться от новой одежды и обуви (почти 70%), развлечений (65%), лекарств и платных медуслуг (35%), а еще треть пожертвовала образованием.

Добавим, что чаще всего на нехватку денег жалуются специалисты розничной торговли, рабочий персонал, менеджеры, юристы, представители сферы безопасности и транспортники. Лишь 23% опрошенных ответили, что им полностью хватает зарплаты на удовлетворение основных нужд (в 2021-м — 31%). Чаще всего довольны своим доходом строители (20%).

большинству из опрошеных ростовчан не хватает денежных средств для комфортной жизнибольшинству из опрошеных ростовчан не хватает денежных средств для комфортной жизни
большинству из опрошеных ростовчан не хватает денежных средств для комфортной жизни. Фото: Unsplash
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Трансфер для ФК «Ростов»

Во время пресс-конференции журналисты поинтересовались у главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина, повлияет ли смена главы региона на развитие клуба.

Точного ответа наставник «желто-синих» не дал, но подметил, что власти Ростовской области вряд ли начнут выделять средства на трансфер, ведь раньше они этого не делали.

— Деньги как не давали на них, так и не будут давать, — цитирует Карпина «Чемпионат».

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