Жителям Ростовской области не хватает зарплаты, а футбол не умирает с уходом Голубева

Posted 6 ноября, 16:02
Published 6 ноября, 16:02
Modified 6 ноября, 16:25
Updated 6 ноября, 16:25
В Ростове-на-Дону продолжается реализация проекта по удлинению трамвайных путей. В ближайшее время работы должны начаться на самом сложном участке — на улице Зорге. Дело в том, что там трамвайные пути придется прокладывать посреди улицы, что, вероятно, может затруднить движение.
В связи с этим было принято решение сделать пути обособленными, а саму дорогу расширить до шести полос на участке от улицы 339-й Стрелковой Дивизии до проспекта Стачки.
Согласно опросу жителей Ростовской области, большинству из них не хватает денежных средств для комфортной жизни. Так, 41% респондентов признался, что им не достает заработной платы даже на основные потребности. Еще три года назад этот показатель находился на уровне 35%. При этом еще 36% опрошенных заявили, что дохода кое-как хватает на минимум, необходимый для жизни (в 2021 году — 33%).
Из-за маленькой заработной платы и высоких цен жители региона вынуждены отказаться от новой одежды и обуви (почти 70%), развлечений (65%), лекарств и платных медуслуг (35%), а еще треть пожертвовала образованием.
Добавим, что чаще всего на нехватку денег жалуются специалисты розничной торговли, рабочий персонал, менеджеры, юристы, представители сферы безопасности и транспортники. Лишь 23% опрошенных ответили, что им полностью хватает зарплаты на удовлетворение основных нужд (в 2021-м — 31%). Чаще всего довольны своим доходом строители (20%).
Во время пресс-конференции журналисты поинтересовались у главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина, повлияет ли смена главы региона на развитие клуба.
Точного ответа наставник «желто-синих» не дал, но подметил, что власти Ростовской области вряд ли начнут выделять средства на трансфер, ведь раньше они этого не делали.
— Деньги как не давали на них, так и не будут давать, — цитирует Карпина «Чемпионат».