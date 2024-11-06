Жителям Ростовской области не хватает зарплаты, а футбол не умирает с уходом Голубева

Согласно опросу жителей Ростовской области, большинству из них не хватает денежных средств для комфортной жизни. Так, 41% респондентов признался, что им не достает заработной платы даже на основные потребности. Еще три года назад этот показатель находился на уровне 35%. При этом еще 36% опрошенных заявили, что дохода кое-как хватает на минимум, необходимый для жизни (в 2021 году — 33%).