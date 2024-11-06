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Posted 6 ноября, 19:10

Published 6 ноября, 19:10

Modified 6 ноября, 19:12

Updated 6 ноября, 19:12

Зоолог Евсюков рассказал, почему в Ростовской области снижается численность ежиков

Зоолог Евсюков рассказал, кто травит ушастых ежей в Ростовской области

6 ноября 2024, 19:10
Фото: Изображение Midjourney. Зоолог Евсюков рассказал, почему в Ростовской области снижается численность ежиков
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Эксклюзив
Численность ежиков в Ростовской области зависит от наличия кормовой базы, сообщил RostovGazeta зоолог ДГТУ Александр Евсюков.

По словам зоолога, в Ростовской области есть два вида ежей. Ушастый, который занесен в региональную Красную Книгу. И белогрудый — или, как говорят в народе, белобрюхий ежик. Его чаще всего и видели летом во дворах жители Ростова.

«Ушастый еж помельче. У него длинные лапы и крупные, хорошо заметные ушки. Но приурочен он к более степным участкам. В основном, на юго-востоке Ростовской области — в Сальском, Ремонтненском, Орловском районах», — уточняет собеседник.

На популяцию колючих оказывают влияние несколько факторов. Главный из них — отсутствие еды. Питаются ежики насекомыми и их личинками, могут есть ящериц, змей и мышей.

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«В сельскохозяйственных районах используются различные яды для избавления от вредителей на полях. Ежики нередко могут отравиться, поедая протравленных насекомых или мышей. Это тоже влияет на их численность», — уточняет собеседник.

Эксперт подчеркивает, что белобрюхий еж более адаптирован к условиям внешней среды. И сегодня он вытесняет ушастого. Происходит это из-за конкуренции, поскольку пищевой ресурс у обоих видов колючих один и тот же.

Как бы умильно не выглядели бы ежики, взаимодействовать с ними не стоит — они могут укуситьКак бы умильно не выглядели бы ежики, взаимодействовать с ними не стоит — они могут укусить
Как бы умильно не выглядели бы ежики, взаимодействовать с ними не стоит — они могут укусить. Фото: Изображение Midjourney
«Но близко контактировать с ежами не стоит. Как бы умильно они не выглядели во дворах, взаимодействовать с ними не безопасно. Во-первых, ежи могут кусаться. А во-вторых, являются переносчиками некоторых заболеваний, в том числе и бешенства», — резюмирует эксперт.
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