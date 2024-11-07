Автоинспекторы будут массово «ловить» тонированные автомобили в Ростовской области

Posted 7 ноября, 08:08
Published 7 ноября, 08:08
Modified 7 ноября, 08:10
Updated 7 ноября, 08:10
С 8 по 10 ноября по всему донскому региону пройдут профилактические рейды на выявление нарушений правил тонировки. Для проверки будут привлечены дополнительные экипажи ДПС.
По части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ автовладельцы «тонированных» автомобилей будут оштрафованы на 500 рублей. Если водитель нарушает закон не в первый раз, то ему придется заплатить уже от двух до четырех тысяч рублей. Кроме того, инспектор может арестовать автомобилиста до 15 суток.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что тонировка негативно влияет на безопасность движения.
До этого водителей Ростова-на-Дону начали массово штрафовать за скрытые госномера. За две недели наказание понесли 30 автомобилистов.