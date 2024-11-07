Автоинспекторы будут массово «ловить» тонированные автомобили в Ростовской области

По части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ автовладельцы «тонированных» автомобилей будут оштрафованы на 500 рублей. Если водитель нарушает закон не в первый раз, то ему придется заплатить уже от двух до четырех тысяч рублей. Кроме того, инспектор может арестовать автомобилиста до 15 суток.