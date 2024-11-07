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Posted 7 ноября, 14:42

Published 7 ноября, 14:42

Modified 7 ноября, 14:44

Updated 7 ноября, 14:44

Депутат Водолацкий рассказал, что ожидает Ростовскую область с приходом врио главы

Депутат Водолацкий рассказал, что ожидает Ростовскую область с приходом Слюсаря

7 ноября 2024, 14:42
Фото: donland.ru. Депутат Водолацкий рассказал, что ожидает Ростовскую область с приходом врио главы
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Эксклюзив
Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий сообщил корреспонденту RostovGazeta, что с приходом врио губернатора Юрия Слюсаря, на Дону начнет масштабно развиваться оборонно-промышленный комплекс.

Депутат подчеркивает, что президент хорошо понимает менталитет, уклад и традиции региона. Именно поэтому в Ростовской области на пост врио губернатора назначен человек, не только зарекомендовавший себя управленцем федерального масштаба, но и имеющий непосредственную связь с донской землей.

«Юрий Борисович Слюсарь не чужой для нас человек. Он здесь родился, впитал всю нашу историю и традиции нашей донской земли. У него здесь семейные корни — все мы прекрасно знали его отца», — отмечает Виктор Водолацкий.

По словам собеседника, все заметили отношение президента к Юрию Слюсарю — оно очень теплое, дружеское.

«Они же неоднократно общались по выпуску различной авиационной техники и понимают друг друга. Это подчеркивают и слова президента, которые он никому не говорил, а именно Слюсарю сказал. О том, что общение продолжится, как и раньше — плотно и оперативно, и что врио губернатора Ростовской области будет оказываться помощь. То есть сколько мы смотрели назначения новых руководителей регионам, ни одному таких слов не было сказано. А это значит, что Юрий Борисович вызывает особое доверие у президента», — констатирует депутат.
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Спикер уверен, что с приходом Юрия Слюсаря, масштабное развитие в Ростовской области получит оборонно-промышленный комплекс.Спикер уверен, что с приходом Юрия Слюсаря, масштабное развитие в Ростовской области получит оборонно-промышленный комплекс.
Спикер уверен, что с приходом Юрия Слюсаря, масштабное развитие в Ростовской области получит оборонно-промышленный комплекс.. Фото: donland.ru

Спикер уверен, что с приходом Юрия Слюсаря, масштабное развитие в Ростовской области получит оборонно-промышленный комплекс.

«Слюсарь как раз выходец из этой системы. Он был замминистра промышленности, главой авиастроительной корпорации и тоже занимался оборонной промышленностью. Поэтому наша область будет в приоритете по развитию этого направления», — комментирует Виктор Водолацкий.
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Собеседник добавляет, что активное развитие этого направления принесет региону не только новое производство, но и новые рабочие места. Не останутся без внимания социальная направленность и инфраструктура. Особенно, волнующие горожан вопросы — с ЖКХ, с мусором. Продолжат реализацию и те инфраструктурные проекты, которые развивал подавший в отставку губернатор Василий Голубев.

«Не сомневаюсь, что Юрий Борисович с его связями и контактами на федеральном уровне приложит максимум усилий, чтобы реализовать наши мечты и пожелания о переходе донского края на более высокие места в экономике и социальной сфере», — говорит депутат.

Ранее RostovGazeta сообщала, что 7 ноября Юрия Слюсаря представили перед депутатами донского парламента, членами правительства и руководителями компаний Ростовской области.

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