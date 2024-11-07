Депутат Водолацкий рассказал, что ожидает Ростовскую область с приходом Слюсаря

Собеседник добавляет, что активное развитие этого направления принесет региону не только новое производство, но и новые рабочие места. Не останутся без внимания социальная направленность и инфраструктура. Особенно, волнующие горожан вопросы — с ЖКХ, с мусором. Продолжат реализацию и те инфраструктурные проекты, которые развивал подавший в отставку губернатор Василий Голубев.