Глава «КВК Групп» Виктор Злотницкий: история водки началась с Юга

Posted 7 ноября, 13:33
Published 7 ноября, 13:33
Modified 7 ноября, 13:35
Updated 7 ноября, 13:35
Комментируя состояние алкогольного рынка в стране, глава крымской водочной компании сообщил, что сейчас водка занимает порядка 40% доли отечественного рынка и уровень ее потребления не снижается. «Россия — страна водки. Это заложено в русской традиции и культурном коде нашей страны», — сказал Виктор Злотницкий.
По его оценке, для этого продукта есть свои «точки роста», в том числе, в условиях роста цен на сырье. «КВК Групп» намерена «держать качество, сохраняя доступные цены на продукт», прокомментировал глава компании планируемое повышение цен на спирт на 25%, о чем недавно предупредил «Росспиртпром».
«Санкции ведут к удорожанию производства, логистики, закупок. Участникам рынка просто остается работать в этих реалиях», — отметил руководитель компании.
Работая в разных ценовых сегментах, «КВК Групп» выпускает водку на любой вкус и кошелек, рассказал Виктор Злотницкий, отметив, вместе с тем, что зарабатывает компания, прежде всего, на массовом сегменте. При этом для «народной» водки «Хуторок» было выбрано «понятное душевное маркетинговое позиционирование». А для премиальной водки Medoff разработан новый дизайн на основе традиционных русских мотивов.
Глава «КВК Групп», производственные мощности которой располагаются в Крыму, напомнил, что «история водки началась с Юга», и что «именно этот изобильный край всегда дарил богатый урожай злаков, фруктов и овощей», а, между тем, «северные регионы не могут похвастаться таким разнообразием ингредиентов и сырья для производства водок и настоек».
«Мы в маркетинге противопоставили огромному числу северных и „ледяных“ водок нашу теплую душевную коллекцию водок и настоек. Даже придумали шуточный девиз: „Водка выше 45-й параллели не растет!“, — рассказал Виктор Злотницкий.
Наблюдая перемены в культуре потребления алкоголя (тренд на слабоалкогольные напитки и здоровый образ жизни), в «КВК Групп» отмечают, что, хотя это и вносит свои коррективы, «категория водки не страдает, ведь она часто входит в состав коктейлей».