Глава «КВК Групп» Виктор Злотницкий: история водки началась с Юга

Глава «КВК Групп», производственные мощности которой располагаются в Крыму, напомнил, что «история водки началась с Юга», и что «именно этот изобильный край всегда дарил богатый урожай злаков, фруктов и овощей», а, между тем, «северные регионы не могут похвастаться таким разнообразием ингредиентов и сырья для производства водок и настоек».