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Posted 7 ноября, 10:11

Published 7 ноября, 10:11

Modified 7 ноября, 10:13

Updated 7 ноября, 10:13

Врачи из Ростова обнаружили огромную иглу, с которой 10 лет жила пациентка

Хирурги из Ростова достали из живота женщины иглу, с которой она прожила 10 лет

7 ноября 2024, 10:11
Фото: ГБУ «Перинатальный центр РО». Врачи из Ростова обнаружили огромную иглу, с которой 10 лет жила пациентка
В Ростове врачи достали из тела пациентки хирургическую пятисантиметровую иглу. О необычном случае из практики специалисты регионального перинатального центра рассказали в telegram-канале 7 ноября.

По словам специалистов, женщина пришла на плановую операцию. Когда ее отправили на МРТ, то пациентка почувствовала жжение.

— Меня положили и включили аппарат. И внутри все запекло, как будто плавят метал. Сделали еще дополнительно рентген, и там — игла! — цитирует медучреждение пациентку Елену. — В 2015 мне делали операцию в роддоме на Западном, может, оттуда.
Фото: ГБУ «Перинатальный центр РО»

В итоге женщину отправили на рентген и компьюетрную томографию. Там опасения врачей подтвердились — в теле была огромная игла.

Ранее RostovGazeta рассказывала, как женщину месяцами не могли начать лечить от рака.

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КТ и рентген показали, что в теле есть предмет, похожий на хирургическую иглу.

Специалисты извлекли предмет из переднего маточного пространства, а через три дня пациентку уже выписали.

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