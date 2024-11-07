Хирурги из Ростова достали из живота женщины иглу, с которой она прожила 10 лет

Posted 7 ноября, 10:11
Published 7 ноября, 10:11
Modified 7 ноября, 10:13
Updated 7 ноября, 10:13
По словам специалистов, женщина пришла на плановую операцию. Когда ее отправили на МРТ, то пациентка почувствовала жжение.
— Меня положили и включили аппарат. И внутри все запекло, как будто плавят метал. Сделали еще дополнительно рентген, и там — игла! — цитирует медучреждение пациентку Елену. — В 2015 мне делали операцию в роддоме на Западном, может, оттуда.
В итоге женщину отправили на рентген и компьюетрную томографию. Там опасения врачей подтвердились — в теле была огромная игла.
Ранее RostovGazeta рассказывала, как женщину месяцами не могли начать лечить от рака.
КТ и рентген показали, что в теле есть предмет, похожий на хирургическую иглу.
Специалисты извлекли предмет из переднего маточного пространства, а через три дня пациентку уже выписали.