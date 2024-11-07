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Posted 7 ноября, 10:43

Published 7 ноября, 10:43

Modified 7 ноября, 13:41

Updated 7 ноября, 13:41

На Нансена в Ростове появится новый жилой комплекс бизнес-класса

На Нансена в Ростове появится новый жилой комплекс бизнес-класса

7 ноября 2024, 10:43
Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ».
Реклама. ООО СК «СЗ ДОННЕФТЕСТРОЙ».. erid: LjN8KTtGJ
Группа компаний «ДОННЕФТЕСТРОЙ» продолжает возводить жилье бизнес-класса в центре Ростова-на-Дону! На пересечении Нансена и Шеболдаева в Ростове появится новый жилой комплекс «Звезда Столицы 2» — звездная локация от надежного застройщика.

Застройщик подчеркивает в числе сильных сторон нового проекта привлекательную архитектуру, в основе концепции которой, заложена тема движения вверх к звездам, а также элементы конструктивизма, использование геометрических форм и смена оттенков фасадов, придающая зданию современный и стильный вид, делая его заметным и запоминающимся.

Отмечается, наличие собственного детского сада, всей коммерческой инфраструктуры в формате Step Inclusive*, подземно-надземный паркинг с зарядными станциями для электромобилей, приватная территория. Для комфорта будущих жильцов «Звезда Столицы 2» предусмотрены услуги сервис-менеджера, который будет расположен в гранд-лобби.

 — На данный момент идет бронирование квартир в проекте — предоставляется гарантированная скидка 6 000 руб/м2 на первые 100 квартир**. Старт продаж намечен на 20 ноября, — отметили в ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ».

Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Ранее стало известно, что общая площадь нового жилого комплекса будет составлять 46 тысяч квадратных метров.

*Step Inclusive — в шаговой доступности

**Организатор акции ООО «СЗ Доннефтестрой — Девелопмент». Срок проведения акции — с 01.11.2024 по 30.11.2024. Первые 100 покупателей, забронировавших квартиру, смогут гарантированно получить скидку от прайса в размере 6 000 руб на кв. м.

Проектная декларация Дом.РФ.

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