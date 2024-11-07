На Нансена в Ростове появится новый жилой комплекс бизнес-класса

Застройщик подчеркивает в числе сильных сторон нового проекта привлекательную архитектуру, в основе концепции которой, заложена тема движения вверх к звездам, а также элементы конструктивизма, использование геометрических форм и смена оттенков фасадов, придающая зданию современный и стильный вид, делая его заметным и запоминающимся.