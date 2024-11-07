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Posted 7 ноября, 15:17

Published 7 ноября, 15:17

Modified 7 ноября, 15:22

Updated 7 ноября, 15:22

Дорожное происшествие случилось на Большой Садовой улице в Ростове-на-Дону

Набитые пассажирами автобусы столкнулись в центре Ростова-на-Дону

7 ноября 2024, 15:17
Фото: для иллюстрации. 1MI. Дорожное происшествие случилось на Большой Садовой улице в Ростове-на-Дону
Дорожное происшествие случилось на Большой Садовой улице в Ростове-на-Дону, кадрами с места событий делятся в соцсетях очевидцы.

Авария произошла вечером 7 ноября рядом с Музыкальным театром. По словам свидетелей, автобусы пытались друг друга обогнать, но такие манёвры не обошлись без последствий на мокрой дороге. Набитый пассажирами автобус №67 врезался в двигавшийся впереди другой автобус.

Обстоятельства аварии уточняются. В Госавтоинспекции региона инцидент не комментировали. Пострадал ли кто-то из пассажиров или водители, неизвестно.

Ранее в Ростове-на-Дону автобус протаранил несколько легковушек и грузовик на улице Малиновского.

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