Набитые пассажирами автобусы столкнулись в центре Ростова-на-Дону

Авария произошла вечером 7 ноября рядом с Музыкальным театром. По словам свидетелей, автобусы пытались друг друга обогнать, но такие манёвры не обошлись без последствий на мокрой дороге. Набитый пассажирами автобус №67 врезался в двигавшийся впереди другой автобус.