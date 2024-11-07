Набитые пассажирами автобусы столкнулись в центре Ростова-на-Дону

Posted 7 ноября, 15:17
Published 7 ноября, 15:17
Modified 7 ноября, 15:22
Updated 7 ноября, 15:22
Авария произошла вечером 7 ноября рядом с Музыкальным театром. По словам свидетелей, автобусы пытались друг друга обогнать, но такие манёвры не обошлись без последствий на мокрой дороге. Набитый пассажирами автобус №67 врезался в двигавшийся впереди другой автобус.
Обстоятельства аварии уточняются. В Госавтоинспекции региона инцидент не комментировали. Пострадал ли кто-то из пассажиров или водители, неизвестно.
Ранее в Ростове-на-Дону автобус протаранил несколько легковушек и грузовик на улице Малиновского.