Названы районы Ростова с самыми низкими ценами на жилье

Самое дорогое строящееся жильё в Ростове, разумеется, находится в центре. В Кировском районе квадратный метр в новостройке в октябре подорожал на семь тысяч рублей — до 183 020 рублей. В Ленинском районе квадратный метр на первичном рынке за месяц вырос в цене на 695 рублей — до 169 875 рублей. Замыкает тройку лидеров Пролетарский район, где за квадратный метр новостройки придётся отдать около 160 727 рублей. За месяц эта цифра увеличилась на 415 рублей.