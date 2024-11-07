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Posted 7 ноября, 15:58

Published 7 ноября, 15:58

Modified 7 ноября, 17:18

Updated 7 ноября, 17:18

Самые высокие цены на квартиры зафиксированы в Кировском районе Ростова-на-Дону

Названы районы Ростова с самыми низкими ценами на жилье

7 ноября 2024, 15:58
Фото: rostovgazeta.ru. Самые высокие цены на квартиры зафиксированы в Кировском районе Ростова-на-Дону

Аналитики назвали районы Ростова с самыми низкими ценами на квартиры

Самые низкие цены на квартиры зафиксированы в Первомайском районе Ростова-на-Дону, следует из аналитики портала Domostroydon.

На рынке новостроек в Ростове-на-Дону в октябре средняя цена за квадратный метр составила 149 702 рубля. По сравнению с прошлым месяцем показатель вырос на 624 рубля.

Самое дорогое строящееся жильё в Ростове, разумеется, находится в центре. В Кировском районе квадратный метр в новостройке в октябре подорожал на семь тысяч рублей — до 183 020 рублей. В Ленинском районе квадратный метр на первичном рынке за месяц вырос в цене на 695 рублей — до 169 875 рублей. Замыкает тройку лидеров Пролетарский район, где за квадратный метр новостройки придётся отдать около 160 727 рублей. За месяц эта цифра увеличилась на 415 рублей.

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Дешевле всего квартиру в новостройке можно купить в Первомайском районе Ростова. Там квадратный метр жилья обойдётся в 123 330 рублей, что на 7 602 рубля дешевле, чем в сентябре. В Советском районе квадратный метр оценили в 131 372 рубля — на 597 рублей ниже, чем месяцем ранее. В тройку самых дешёвых районов попал Октябрьский. Там квадратный метр новостройки стоит 138 582 рубля.

В Железнодорожном районе квадратный метр «первички» обойдётся в 149 550 рублей, а в Ворошиловском — 141 802 рубля.

Ранее стало известно, сколько надо зарабатывать жителям Ростова, чтобы платить ипотеку.

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