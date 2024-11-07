Названы районы Ростова с самыми низкими ценами на жилье

Posted 7 ноября, 15:58
Published 7 ноября, 15:58
Modified 7 ноября, 17:18
Updated 7 ноября, 17:18
На рынке новостроек в Ростове-на-Дону в октябре средняя цена за квадратный метр составила 149 702 рубля. По сравнению с прошлым месяцем показатель вырос на 624 рубля.
Самое дорогое строящееся жильё в Ростове, разумеется, находится в центре. В Кировском районе квадратный метр в новостройке в октябре подорожал на семь тысяч рублей — до 183 020 рублей. В Ленинском районе квадратный метр на первичном рынке за месяц вырос в цене на 695 рублей — до 169 875 рублей. Замыкает тройку лидеров Пролетарский район, где за квадратный метр новостройки придётся отдать около 160 727 рублей. За месяц эта цифра увеличилась на 415 рублей.
Дешевле всего квартиру в новостройке можно купить в Первомайском районе Ростова. Там квадратный метр жилья обойдётся в 123 330 рублей, что на 7 602 рубля дешевле, чем в сентябре. В Советском районе квадратный метр оценили в 131 372 рубля — на 597 рублей ниже, чем месяцем ранее. В тройку самых дешёвых районов попал Октябрьский. Там квадратный метр новостройки стоит 138 582 рубля.
В Железнодорожном районе квадратный метр «первички» обойдётся в 149 550 рублей, а в Ворошиловском — 141 802 рубля.
Ранее стало известно, сколько надо зарабатывать жителям Ростова, чтобы платить ипотеку.