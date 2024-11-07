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Posted 7 ноября, 09:57

Published 7 ноября, 09:57

Modified 7 ноября, 10:05

Updated 7 ноября, 10:05

Новые ЖК Ростова получают скоростной интернет

Новые ЖК Ростова получают скоростной интернет

7 ноября 2024, 09:57
Фото: Unsplash.
К фиксированному домашнему интернету подключили часть домов ЖК «61 Квартал». Подключение было организовано провайдером МТС, которое уже доступно в четырех домах по адресу: проспект 40-летия Победы 111/2/1, 111/2/2, 111/3/1, 111/3/2.

Также домашний интернет данного оператора есть в соседних новостройках, которые располагаются в ЖК «Вересаево» и «Сокол Град».

Установка связи осуществляется с помощью технологии FTTB — «оптика до дома», где по одному кабелю проходит интернет и телевидение. Средняя скорость при таком подключении до 1 Гбит/с.

По мнению директора филиала МТС в Ростовской области Игоря Марьясова, такое сочетание интернета и телевидения позволит новоселам ЖК сохранить часть бюджета, ускорить процесс подключения.

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