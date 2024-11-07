Новые ЖК Ростова получают скоростной интернет

Posted 7 ноября, 09:57
Published 7 ноября, 09:57
Modified 7 ноября, 10:05
Updated 7 ноября, 10:05
Также домашний интернет данного оператора есть в соседних новостройках, которые располагаются в ЖК «Вересаево» и «Сокол Град».
Установка связи осуществляется с помощью технологии FTTB — «оптика до дома», где по одному кабелю проходит интернет и телевидение. Средняя скорость при таком подключении до 1 Гбит/с.
По мнению директора филиала МТС в Ростовской области Игоря Марьясова, такое сочетание интернета и телевидения позволит новоселам ЖК сохранить часть бюджета, ускорить процесс подключения.