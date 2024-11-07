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Posted 7 ноября, 08:17

Published 7 ноября, 08:17

Modified 7 ноября, 09:03

Updated 7 ноября, 09:03

«Он не ругается с женой»: как на Дону роботов внедряют на полях и в транспорте

«Он не ругается с женой»: как на Дону роботов внедряют на полях и в транспорте

7 ноября 2024, 08:17
Фото: rostovgazeta.ru. «Он не ругается с женой»: как на Дону роботов внедряют на полях и в транспорте

В Ростовской области роботов внедряют в сельское хозяйство и транспорт

Наземные беспилотники используют в разных отраслях экономики России. Роботы-тракторы обрабатывают поля, а беспилотные грузовики доставляют грузы на тысячи километров. Как развивается беспилотный транспорт и искусственный интеллект в Ростовской области, разобралась RostovGazeta.

С чего всё началось

Первые компании, занимающиеся искусственным интеллектом, создавали ещё 30 лет назад советские учёные. В 90-е годы они разработали алгоритмы для распознавания текста. Такие технологии в работе с документами оказались нужны, например, «Газпрому» и «Норникелю». Некоторые решения купили даже Hewlett — Packard и Intel.

Бизнесмены отмечают, что сегодня роботы всё активнее внедряются в производственные процессы. Купить его порой выгоднее чем нанять сотрудника. Дело тут не только в технической точности наземного беспилотника.

«В отличие от человека, он не пьёт, не курит, он не ругается с женой, он не сливает солярку, поэтому он выполняет все свои операции одинаково точно», — отмечает замдиректора компании Cognitive Pilot Николай Никольский.

Игроков рынка наземных беспилотников можно разделить на три категории. Первая — производители транспортных средств. Таких в России около десятка. «КамАЗ» и «Сбер Автотех» разработали беспилотные грузовики, а «Яндекс» — робота-такси. Вторая категория — производители бортового оборудования для беспилотников. Третья — компании, выпускающие элементы умной инфраструктуры для дорог.

Эксперты отмечают, что наземные беспилотники, если не текущая реальность транспортных процессов в России, то точно недалёкое будущее.

«У нас „Ласточка“ уже пошла по МЦК, беспилотная первая уже прошла, у нас по трассе М-11 уже ходят беспилотные грузовики Москва — СПБ. У нас в прошлом году запустили паром „Генерал Черняховский“, который тоже беспилотный, курсирует между Устюгом и Балтийском», — говорит Сергей Катырин, Президент Торгово-промышленной палаты России.
Фото: РБК Бизнес Вектор
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Меняем пилота на беспилотника?

Запрос на искусственный интеллект вырос как никогда. На рынке труда в России катастрофический кадровый голод. Работодатели уверены, что отчасти дефицит кадров связан с тем, что люди не хотят обучаться сложным профессиям. Среди них выделяют трактористов, комбайнёров, механизаторов. Заменять таких специалистов и хотят роботизированными системами. Ко всему прочему искусственный интеллект помогает бизнесу экономить на ресурсах и зарплатах сотрудникам.

Роботизация дошла и до грузовиков. В сентябре этого года на всём протяжении трассы М11 запустили движение беспилотных фур. Частично они курсировали по ней и раньше, но из-за того, что не был готов северный обход Твери, человек в кабине сидел на водительском кресле, и брал управление в свои руки, когда нужно было съехать с платной трассы. Теперь же он переместился на пассажирское кресло.

Видео: РБК Бизнес Вектор. Сергей Катырин, Президент Торгово-промышленной палаты России
«Должна быть создана инфраструктура, с тем, чтобы грузовик двигаясь по трассе мог общаться с дорогой обо всех изменениях, которые там происходят, чтобы он мог в этом плане сопоставлять данные это касается конечно навигации на море и так далее», — уверен Сергей Катырин, Президент Торгово-промышленной палаты России.
Фото: РБК Бизнес Вектор
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Что нужно для беспилотного транспорта?

Чтобы наземный беспилотник мог двигаться безопасно, ему нужно не только понимать своё положение в пространстве за счёт связи со спутником, но и видеть других участников дорожного движения. В этом ему помогают камеры, лидары или радары.

Установленные в бампер радары сканируют пространство вокруг авто на наличие препятствий. Но, к сожалению, радиус их действия — 200 метров.

О том, что происходит на большем от наземного беспилотника расстоянии, знают дорожные детекторы. Если у робота на пути препятствие, искусственный интеллект оценивает расстояние до него и его скорость, если речь идёт о движущимся объекте. Также детекторы просчитывают все варианты развития событий и принимают решение — притормозить, ускориться, перестроиться и так далее.

Эксперты отмечают, что трасса, подходящая для движения наземного беспилотника — это не просто дорога, а интеллектуальная транспортная система, которая передаёт на борт разные данные.

Фото: РБК Бизнес Вектор
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Почему беспилотный транспорт не стал повсеместным?

Для беспилотного транспорта нужны технологичные дороги. Под такое определение в России подходят только платные трассы в столице или ведущие в неё. Специалисты из регионов только учатся проектировать или модернизировать свою инфраструктуру.

«Прежде всего, нормативно-правовая база, то что беспокоит бизнес, беспокоит нас, ну допустим вот столкнулся грузовик не дай Бог с каким-то автомобилем и какая-то авария произошла, кто за что отвечает, какова ответственность, каким образом это должно регулироваться, какие страховки и прочее, кто куда может обратиться, где в каких органах это разбирается, в арбитражных судах, государственных, негосударственных и так далее», — рассказывает о необходимости юридической доработки вопроса президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Минтранс России уверен, что с беспилотниками доставка грузов станет быстрее, а себестоимость перевозки — дешевле. К 2030 году власти планируют включить в беспилотные коридоры 19,5 тысячи километров федеральных трасс. Всё это может помочь решить проблему дефицита кадров, снизить издержки и избавить человека от рутинного труда.

Фото: РБК Бизнес Вектор
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Ростовская область: роботы в полях и в общественном транспорте

Проблема дефицита кадров остро стоит и в Ростовской области. Рук особенно не хватает в сельском хозяйстве и в сфере транспорта.

Так, аграрии используют геоинформационную систему мониторинга земель сельхозназначения. Она позволяет с помощью спутника мониторить сев и состояние озимых и яровых культур, выявлять неиспользуемые земли.

Искусственный интеллект используют в самой сельхозтехнике. В 2020 году в Ростовской области появился первый беспилотный комбайн. Аграрии закупили систему автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pilot. Она позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику, а самом следить за качеством процесса обработки и уборки.

«АиФ — Ростов» писал, что «Ростсельмаш» разработал и внедрил технологию машинного зрения. Она выбирает оптимальную траекторию движения сельхозмашины, регулирует высоту жатки в зависимости от вида и сорта растения, имеет функцию автоматического разворота, регуляции скорости движения и даже остановки перед неожиданным препятствием.

Использование роботизированных систем и наземных беспилотников уже помогло донским аграриям снизить себестоимость зерна и сократить его потери во время уборки.

Фото: РБК Бизнес Вектор
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С беспилотным грузовым и общественным транспортом ситуация в Ростовской области обстоит сложнее. В прошлом году депутат Игорь Бураков предлагал решить проблему нехватки водителей с помощью беспилотного управления автобусами.

Парламентарий отметил, что в Таганроге уже разрабатывают подобные технологии. Он также привал стимулировать роботизацию, чтобы быстрее внедрять искусственный интеллект.

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