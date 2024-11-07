«Он не ругается с женой»: как на Дону роботов внедряют на полях и в транспорте

Роботизация дошла и до грузовиков. В сентябре этого года на всём протяжении трассы М11 запустили движение беспилотных фур. Частично они курсировали по ней и раньше, но из-за того, что не был готов северный обход Твери, человек в кабине сидел на водительском кресле, и брал управление в свои руки, когда нужно было съехать с платной трассы. Теперь же он переместился на пассажирское кресло.