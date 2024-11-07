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Posted 7 ноября, 09:07

Published 7 ноября, 09:07

Modified 7 ноября, 09:15

Updated 7 ноября, 09:15

Врио губернатора Ростовской области сообщил, что собирается поесть у мамы борща

«Поесть у мамы борща»: врио губернатора сообщил о своих планах в Ростовской области

7 ноября 2024, 09:07
Фото: donland.ru. видео rostovgazeta.ru. Врио губернатора Ростовской области сообщил, что собирается поесть у мамы борща

Врио губернатора Ростовской области сообщил, что собирается поесть у мамы борща

Днем 7 ноября в Ростов прибыл врио губернатора Юрий Слюсарь. Экс-гендиректор ОАК рассказал, что уже сегодня вечером собирается приехать в гости к маме и поесть борща. О планах в первый день в регионе он сообщил во время пресс-подхода после представления депутатам и членам правительства.

У Юрия Слюсаря спросили, с чего он хочет начать деятельность в Ростовской области. Врио главы региона поделился планом действий на ближайшее время.

— Познакомиться с коллективом, нужно заново входить в курс дела. А к вечеру планирую заехать домой, поесть у мамы борща, — признался Юрий Слюсарь.
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Врио Ростовской области назначили 4 ноября. Спустя три дня Слюсарь прибыл в Ростов-на-Дону, где его представили перед донским парламентом и региональным правительством. На встрече преемника находился и экс-губернатор Василий Голубев.

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