«Поесть у мамы борща»: врио губернатора сообщил о своих планах в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области сообщил, что собирается поесть у мамы борща

Днем 7 ноября в Ростов прибыл врио губернатора Юрий Слюсарь. Экс-гендиректор ОАК рассказал, что уже сегодня вечером собирается приехать в гости к маме и поесть борща. О планах в первый день в регионе он сообщил во время пресс-подхода после представления депутатам и членам правительства.