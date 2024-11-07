«Поесть у мамы борща»: врио губернатора сообщил о своих планах в Ростовской области

Posted 7 ноября, 09:07
Published 7 ноября, 09:07
Modified 7 ноября, 09:15
Updated 7 ноября, 09:15
У Юрия Слюсаря спросили, с чего он хочет начать деятельность в Ростовской области. Врио главы региона поделился планом действий на ближайшее время.
— Познакомиться с коллективом, нужно заново входить в курс дела. А к вечеру планирую заехать домой, поесть у мамы борща, — признался Юрий Слюсарь.
Врио Ростовской области назначили 4 ноября. Спустя три дня Слюсарь прибыл в Ростов-на-Дону, где его представили перед донским парламентом и региональным правительством. На встрече преемника находился и экс-губернатор Василий Голубев.