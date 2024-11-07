Предприниматель пытается оспорить запрет строить ТЦ на площади Ленина в Ростове

Posted 7 ноября, 10:09
Published 7 ноября, 10:09
Modified 7 ноября, 10:11
Updated 7 ноября, 10:11
Напомним, что летом 2024 года ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» подало в суд на предпринимателя Зухру Бугрову. Истец потребовал прекратить строительство торгового центра на площади Ленина, так как его фундамент заходит на охранную зону газопровода. Суд принял решение в пользу компании.
Это не устроило Бугрову и она подала заявление об отмене обеспечительных мер. Предприниматель объяснила, что наложенные запреты затягивают процесс стройки и приносят ей значительные убытки. Эти аргументы вновь не убедили суд встать на сторону застройщицы, суд отказался выполнять требование.
Добавим, что затем Бугрова подала апелляционную жалобу. Новое судебное разбирательство назначено на 4 декабря.
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