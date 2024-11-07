Предприниматель пытается оспорить запрет строить ТЦ на площади Ленина в Ростове

Это не устроило Бугрову и она подала заявление об отмене обеспечительных мер. Предприниматель объяснила, что наложенные запреты затягивают процесс стройки и приносят ей значительные убытки. Эти аргументы вновь не убедили суд встать на сторону застройщицы, суд отказался выполнять требование.