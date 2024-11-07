rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 10:09

Published 7 ноября, 10:09

Modified 7 ноября, 10:11

Updated 7 ноября, 10:11

Предпринимательница подала апелляцию на запрет суда строить ТЦ в Ростове-на-Дону

Предприниматель пытается оспорить запрет строить ТЦ на площади Ленина в Ростове

7 ноября 2024, 10:09
Фото: 1MI. Предпринимательница подала апелляцию на запрет суда строить ТЦ в Ростове-на-Дону
Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел заявление предпринимателя Зухры Бугровой об отмене обеспечительных мер на строительство. Соответствующая документация размещена в картотеке суда.

Напомним, что летом 2024 года ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» подало в суд на предпринимателя Зухру Бугрову. Истец потребовал прекратить строительство торгового центра на площади Ленина, так как его фундамент заходит на охранную зону газопровода. Суд принял решение в пользу компании.

Это не устроило Бугрову и она подала заявление об отмене обеспечительных мер. Предприниматель объяснила, что наложенные запреты затягивают процесс стройки и приносят ей значительные убытки. Эти аргументы вновь не убедили суд встать на сторону застройщицы, суд отказался выполнять требование.

Суд запретил компании из Ростова-на-Дону продавать лосины с пуш-ап эффектом
Узнать подробнее

Добавим, что затем Бугрова подала апелляционную жалобу. Новое судебное разбирательство назначено на 4 декабря.

Ранее RostovGazeta рассказала, за что судился бизнес Ростовской области в октябре. Подробнее о делах с трусами, Coca-Cola и песнями Мадонны в нашем материале.

Читайте также:
В центре Ростова-на-Дону законсервируют самый старый долгострой в городеГлаве гандбольного клуба в Ростове разрешили построить лодочную станциюРостовская епархия снова борется за земельный участок в парке Островского
#Регина Симакова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Строительство#Последние новости Ростова на сегодня#Торговый центр#Запрет#Арбитражный суд#Стройка#Апелляция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика