Проливные дожди надвигаются на Ростовскую область

Дожди ожидаются в некоторых районах региона. Ночью и в первой половине дня на область опустится густой туман. Вероятно, он появится из-за перепада температуры. Днем воздух будет прогрет до +11 градусов, в южных муниципалитетах — даже до +13. Ночью похолодает до +2…+6, при прояснениях — до -1 (в северной части Ростовской области).