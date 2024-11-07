Проливные дожди надвигаются на Ростовскую область

Posted 7 ноября, 07:55
Published 7 ноября, 07:55
Modified 7 ноября, 07:57
Updated 7 ноября, 07:57
Дожди ожидаются в некоторых районах региона. Ночью и в первой половине дня на область опустится густой туман. Вероятно, он появится из-за перепада температуры. Днем воздух будет прогрет до +11 градусов, в южных муниципалитетах — даже до +13. Ночью похолодает до +2…+6, при прояснениях — до -1 (в северной части Ростовской области).
В донской столице осадков не предвидится. Разве что кратковременный моросящий дождь. Температура воздуха составит от +3 до +7 градусов ночью и от +8 до +11 — днем.
Ранее стала известна погода на весь ноябрь в Ростовской области.