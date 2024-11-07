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Posted 7 ноября, 07:55

Published 7 ноября, 07:55

Modified 7 ноября, 07:57

Updated 7 ноября, 07:57

Проливные дожди надвигаются на Ростовскую область

Проливные дожди надвигаются на Ростовскую область

7 ноября 2024, 07:55
Фото: Unsplash. Проливные дожди надвигаются на Ростовскую область
В Ростовской области в ближайшие дни обещают дождливую пасмурную погоду. Прогноз на 8 ноября опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.

Дожди ожидаются в некоторых районах региона. Ночью и в первой половине дня на область опустится густой туман. Вероятно, он появится из-за перепада температуры. Днем воздух будет прогрет до +11 градусов, в южных муниципалитетах — даже до +13. Ночью похолодает до +2…+6, при прояснениях — до -1 (в северной части Ростовской области).

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В донской столице осадков не предвидится. Разве что кратковременный моросящий дождь. Температура воздуха составит от +3 до +7 градусов ночью и от +8 до +11 — днем.

Ранее стала известна погода на весь ноябрь в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Прогноз#Дожди#Туман#Северо-Кавказское УГМС
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