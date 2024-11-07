Россиянам рассказали, как президентство Трампа повлияет на экономику США

Новый президент не просто так сменил гнев на милость в отношении криптовалюты. Он проговорился, что за счет нее хочет сократить госдолг. Главина пояснила, что правительство США хочет сильно нарастить капитализацию криптовалютного рынка. Однако это не так просто. Этот метод погашения долга может сработать, но и занять много времени.