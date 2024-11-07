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Posted 7 ноября, 11:44

Published 7 ноября, 11:44

Modified 7 ноября, 11:46

Updated 7 ноября, 11:46

Россиянам рассказали, как президентство Трампа повлияет на экономику США

Россиянам рассказали, как президентство Трампа повлияет на экономику США

7 ноября 2024, 11:44
Фото: wikimedia.org. Россиянам рассказали, как президентство Трампа повлияет на экономику США
Дональд Трамп объявил себя 47-м президентом США. На этом фоне в стране вырос курс биткоина и начал активнее укрепляться доллар. О чем это говорит и как отразится на России, рассказали «Новые Известия».

Руководитель программы «Цифровая экономика» экономического факультета РУДН Софья Главина объяснила, что предвыборная кампания Дональда Трампа была направлена на решение экономических проблем США. Его обещания могут позитивно сказаться на мировой экономике и энергетических рынках, поэтому инвесторы рассчитывают на их выполнение. В противном случае ситуация может вернуться к прежним проблемам.

Множественные обещания Трампа в настоящий момент привели к массовой покупке доллара и его росту, а также увеличению доходности гособлигаций. Однако желание президента снизить налоги негативно сказалось на долговых ценных бумагах.

Кроме того, Трамп поменял свое отношение к криптовалюте, он считает, что США должны стать «криптостолицей планеты». Это привело к тому, что биткоин достиг рекордного порога в 75 тысяч долларов. Эксперт предположила, что текущий рост биткоина это лишь временный скачок. Индекс относительной силы (RSI) указывает на возможный откат его цены до 69–70 тысячи долларов в ближайшее время.

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Новый президент не просто так сменил гнев на милость в отношении криптовалюты. Он проговорился, что за счет нее хочет сократить госдолг. Главина пояснила, что правительство США хочет сильно нарастить капитализацию криптовалютного рынка. Однако это не так просто. Этот метод погашения долга может сработать, но и занять много времени.

Добавим, что по мнению Главиной, победа Трампа вряд ли повлияет на развитие крипторынка в России. Тем более что РФ делает ставку на развитие цифрового рубля и валюты БРИКС для обхода санкций.

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