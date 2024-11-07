Рост ставок привел к увеличению объема депозитов для бизнеса

— Средний показатель портфеля привлеченных средств за первые девять месяцев текущего года на 43% выше, чем за тот же период прошлого года. Число клиентов с депозитом также растет, малый и средний бизнес стремятся воспользоваться периодом высоких ставок по срочным вкладам и получить дополнительный пассивный доход, который можно направить на рост и развитие своего дела. Особенно актуально такое вложение перед новым годом, когда многие компании уходят на каникулы, а свободные средства будут работать, — добавила Надежда Панчурина.