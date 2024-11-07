Рост ставок привел к увеличению объема депозитов для бизнеса

Posted 7 ноября, 11:19
Published 7 ноября, 11:19
Modified 7 ноября, 11:21
Updated 7 ноября, 11:21
Преимуществом депозита является его гибкость и понятность для клиента. Банк планирует дальнейшее улучшение условий по депозитам для бизнеса, максимальная доходность которых сегодня уже возросла до 21,87%* годовых.
Как отмечает вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Надежда Панчурина, наблюдается повышение спроса на депозиты в сегменте МСП.
— Средний показатель портфеля привлеченных средств за первые девять месяцев текущего года на 43% выше, чем за тот же период прошлого года. Число клиентов с депозитом также растет, малый и средний бизнес стремятся воспользоваться периодом высоких ставок по срочным вкладам и получить дополнительный пассивный доход, который можно направить на рост и развитие своего дела. Особенно актуально такое вложение перед новым годом, когда многие компании уходят на каникулы, а свободные средства будут работать, — добавила Надежда Панчурина.
Новые клиенты могут заполнить заявку на сайте, а действующие — выбрать депозит и разместить средства дистанционно в мобильном приложении МТС Бизнес. Сумма депозита может быть от 50 тысяч до 400 млн рублей, а срок — от одного дня до двух лет.
* Депозит «Классический» (далее — Депозит), ставка до 21,87% годовых в рублях РФ, сумма — от 5 000 000 рублей РФ, срок — 61 день. Выплата процентов в конце срока, без капитализации, частичного снятия, пополнения, пролонгации. Досрочное расторжение Депозита по ставке «До востребования». Подробнее на сайте и в офисах ПАО «МТС-Банк». Предложение действительно по состоянию на 07.11.2024 г. Настоящее предложение не является офертой (публичной офертой). Услуги оказывает ПАО «МТС-Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №2268 от 17.12.2014