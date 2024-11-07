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Posted 7 ноября, 11:19

Published 7 ноября, 11:19

Modified 7 ноября, 11:21

Updated 7 ноября, 11:21

Рост ставок привел к увеличению объема депозитов для бизнеса

Рост ставок привел к увеличению объема депозитов для бизнеса

7 ноября 2024, 11:19
Фото: МТС-Банк.
Реклама. ПАО «МТС-БАНК». erid: LjN8KMWsk
Рост объема депозитов для малого и среднего бизнеса в сентябре 2024 года повысился на 67% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов, это обусловлено как развитием банковских продуктов для этого сегмента, так и ростом ставок. Об этом сообщили в МТС Банке.

Преимуществом депозита является его гибкость и понятность для клиента. Банк планирует дальнейшее улучшение условий по депозитам для бизнеса, максимальная доходность которых сегодня уже возросла до 21,87%* годовых.

Как отмечает вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Надежда Панчурина, наблюдается повышение спроса на депозиты в сегменте МСП.

— Средний показатель портфеля привлеченных средств за первые девять месяцев текущего года на 43% выше, чем за тот же период прошлого года. Число клиентов с депозитом также растет, малый и средний бизнес стремятся воспользоваться периодом высоких ставок по срочным вкладам и получить дополнительный пассивный доход, который можно направить на рост и развитие своего дела. Особенно актуально такое вложение перед новым годом, когда многие компании уходят на каникулы, а свободные средства будут работать, — добавила Надежда Панчурина.

Новые клиенты могут заполнить заявку на сайте, а действующие — выбрать депозит и разместить средства дистанционно в мобильном приложении МТС Бизнес. Сумма депозита может быть от 50 тысяч до 400 млн рублей, а срок — от одного дня до двух лет.

* Депозит «Классический» (далее — Депозит), ставка до 21,87% годовых в рублях РФ, сумма — от 5 000 000 рублей РФ, срок — 61 день. Выплата процентов в конце срока, без капитализации, частичного снятия, пополнения, пролонгации. Досрочное расторжение Депозита по ставке «До востребования». Подробнее на сайте и в офисах ПАО «МТС-Банк». Предложение действительно по состоянию на 07.11.2024 г. Настоящее предложение не является офертой (публичной офертой). Услуги оказывает ПАО «МТС-Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №2268 от 17.12.2014

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