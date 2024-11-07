Ростовчане стали щедрее на чаевые в ресторанах

Posted 7 ноября, 12:22
Published 7 ноября, 12:22
Modified 7 ноября, 12:24
Updated 7 ноября, 12:24
Лидером по росту среднего размера чаевых стал Сочи. За год их сумма стала больше на 48,2% и составила около 485 рублей. За Сочи следуют Челябинск с ростом среднего размера чаевых на 24,1% — до 249 рублей. Третье место отошло Краснодару. Там чаевые стали больше на 22,3% и составили 270 рублей.
Ростов занял четвертое место. Средний размер чаевых в городе равен 270 рублям, что на 22% больше, чем год назад.
Замыкает пятерку лидеров Красноярск, где в среднем оставляют 348 рублей чаевых (+19,5% за год).
При этом ранее сообщалось, что в 2024 году в Ростовской области стали чаще закрываться и банкротиться кафе и рестораны.