Ростовчане стали щедрее на чаевые в ресторанах

Лидером по росту среднего размера чаевых стал Сочи. За год их сумма стала больше на 48,2% и составила около 485 рублей. За Сочи следуют Челябинск с ростом среднего размера чаевых на 24,1% — до 249 рублей. Третье место отошло Краснодару. Там чаевые стали больше на 22,3% и составили 270 рублей.