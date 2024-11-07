Сергей Сизиков может покинуть пост министра ЖКХ Ростовской области

Posted 7 ноября, 09:33
Published 7 ноября, 09:33
Modified 7 ноября, 09:35
Updated 7 ноября, 09:35
Donday со ссылкой на собственные источники сообщил, что в Ростовской области сменится не только губернатор, но и министр ЖКХ. Вслед за Василием Голубевым якобы может покинуть свой пост Сергей Сизиков. По неподтвержденной информации, причиной ухода может быть недовольство результатами работы министра, связанными с вывозом бытовых отходов.
СМИ пишет, что Сизиков подаст в отставку в ближайшие дни, временно исполняющим обязанности министра могут назначить первого заместителя министра ЖКХ региона Сергея Орлова.
Добавим, что официальной информации о кадровых перестановках не поступало.
До этого в Ростове-на-Дону официально представили врио губернатора региона Юрия Слюсаря. Подробнее о мероприятии в материале RostovGazeta.