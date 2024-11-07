Сергей Сизиков может покинуть пост министра ЖКХ Ростовской области

Donday со ссылкой на собственные источники сообщил, что в Ростовской области сменится не только губернатор, но и министр ЖКХ. Вслед за Василием Голубевым якобы может покинуть свой пост Сергей Сизиков. По неподтвержденной информации, причиной ухода может быть недовольство результатами работы министра, связанными с вывозом бытовых отходов.