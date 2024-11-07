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Posted 7 ноября, 09:33

Published 7 ноября, 09:33

Modified 7 ноября, 09:35

Updated 7 ноября, 09:35

Сергей Сизиков покидает пост министра ЖКХ Ростовской области

Сергей Сизиков может покинуть пост министра ЖКХ Ростовской области

7 ноября 2024, 09:33
Фото: donland.ru. Сергей Сизиков покидает пост министра ЖКХ Ростовской области
В ближайшие дни кресло министра ЖКХ Ростовской области может освободить Сергей Сизиков, информируют СМИ.

Donday со ссылкой на собственные источники сообщил, что в Ростовской области сменится не только губернатор, но и министр ЖКХ. Вслед за Василием Голубевым якобы может покинуть свой пост Сергей Сизиков. По неподтвержденной информации, причиной ухода может быть недовольство результатами работы министра, связанными с вывозом бытовых отходов.

СМИ пишет, что Сизиков подаст в отставку в ближайшие дни, временно исполняющим обязанности министра могут назначить первого заместителя министра ЖКХ региона Сергея Орлова.

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Добавим, что официальной информации о кадровых перестановках не поступало.

До этого в Ростове-на-Дону официально представили врио губернатора региона Юрия Слюсаря. Подробнее о мероприятии в материале RostovGazeta.

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