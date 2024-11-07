Шиномонтажки массово взвинтили цены в Ростовской области

Posted 7 ноября, 13:58
Published 7 ноября, 13:58
Modified 7 ноября, 14:00
Updated 7 ноября, 14:00
Средняя стоимость услуги шиномонтажа в регионе составила 2 640 рублей, что на 14% больше прошлогодних значений. При этом спрос на шиномонтаж за год упал на 7%.
На 13% подорожали услуги сезонного хранения шин, сейчас в Ростовской области за это придётся отдать около 2 750 рублей. Число покупок этой услуги упало за год на 11%.
Аналитики отмечают, что из-за сухого и тёплого начала осени автомобилисты на юге России не спешили менять резину. Спрос на услуги шиномонтажа стал постепенно расти в конце октября.
«Средний ценник растет за счет увеличения размерности шин (в этом осеннем сезоне чаще проводили замену резины с внутренним диаметром 17 — 19 дюймов, рассчитанной на кроссоверы), а также за счет подъема расходов автосервисов на персонал, оборудование и смежные траты», — объяснили эксперты.
Тем временем инспекторы призывают водителей поскорее поменять резину на машинах из-за гололёда в Ростовской области.