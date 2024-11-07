Шиномонтажки массово взвинтили цены в Ростовской области

«Средний ценник растет за счет увеличения размерности шин (в этом осеннем сезоне чаще проводили замену резины с внутренним диаметром 17 — 19 дюймов, рассчитанной на кроссоверы), а также за счет подъема расходов автосервисов на персонал, оборудование и смежные траты», — объяснили эксперты.