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Posted 7 ноября, 18:59

Published 7 ноября, 18:59

Modified 7 ноября, 19:01

Updated 7 ноября, 19:01

Сильный ветер снес остановку в Ростове на Западном

Сильный ветер снес остановку в Ростове на Западном

7 ноября 2024, 18:59
Фото: 1MI. Сильный ветер снес остановку в Ростове на Западном
В Ростове-на-Дону сильные порывы ветра повалили остановочный комплекс на Западном, сообщают очевидцы в соцсетях.

Кадры с места инцидента появились 7 ноября в telegram-канале «Ростовская телега». На фото видно, что остановка опрокинулась назад вместе с дорожным знаком, который к ней прикреплен.

Судя по тонкой крыше и непрозрачным стенкам, остановочный комплекс пластиковый. В отличие от стеклянной остановки, которая на днях разбилась вдребезги из-за ветра, эта осталась цела.

Сильный ветер снес остановку в Ростове на ЗападномСильный ветер снес остановку в Ростове на Западном
Сильный ветер снес остановку в Ростове на Западном.
Фото: тг Ростовская телега. https://t.me/telega_rostov/12888
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По словам горожан, конструкция лежит на пересечении проспекта Стачки с улицей Малиновского.

— Устала и прилегла отдохнуть, — подписал фото автор. — Ее когда-нибудь поставят?

Ранее RostovGazeta сообщала о десятках других ЧП, случившихся из-за сильного ветра в городе. Вероятно, тогда же упала и остановка на Стачки.

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