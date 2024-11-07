Сильный ветер снес остановку в Ростове на Западном.

Posted 7 ноября, 18:59
Published 7 ноября, 18:59
Modified 7 ноября, 19:01
Updated 7 ноября, 19:01
Кадры с места инцидента появились 7 ноября в telegram-канале «Ростовская телега». На фото видно, что остановка опрокинулась назад вместе с дорожным знаком, который к ней прикреплен.
Судя по тонкой крыше и непрозрачным стенкам, остановочный комплекс пластиковый. В отличие от стеклянной остановки, которая на днях разбилась вдребезги из-за ветра, эта осталась цела.
По словам горожан, конструкция лежит на пересечении проспекта Стачки с улицей Малиновского.
— Устала и прилегла отдохнуть, — подписал фото автор. — Ее когда-нибудь поставят?
Ранее RostovGazeta сообщала о десятках других ЧП, случившихся из-за сильного ветра в городе. Вероятно, тогда же упала и остановка на Стачки.