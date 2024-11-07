Спрос на кадры в Ростовской области за год вырос на 9%

По данным исследования платформы жители Южного федерального округа в среднем работают на одном месте 5,6 лет и оценивают уровень удовлетворённости своей карьерой на 7 баллов из 10. Между тем, за последний год 57% респондентов искали новые карьерные возможности, а 18% регулярно просматривают вакансии и откликаются на них. При этом примерно каждый третий участник опроса (34%) из ЮФО рассматривал предложения, которые подразумевают переезд в другой регион России.