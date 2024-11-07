Спрос на кадры в Ростовской области за год вырос на 9%

Posted 7 ноября, 15:13
Published 7 ноября, 15:13
Modified 7 ноября, 15:16
Updated 7 ноября, 15:16
Рынок труда сегодня — это рынок соискателей, где кандидатам доступен большой выбор вакансий, а уровень безработицы находится на минимальных значениях. В III квартале 2024 года спрос работодателей на кадры вырос в Ростовской области на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень безработицы в регионе по данным Росстата за июнь–август 2024 года составил, как и в среднем по России, 2,4%.
Для привлечения кандидатов компании продолжают повышать зарплатные предложения: в Ростовской области в III квартале 2024 года средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для новых сотрудников достигла 79 017 рублей в месяц по графику «Полный день». Год к году увеличение размера зарплатных предложений составило +16%.
Однако зарплатная гонка постепенно замедляется, и работодатели всё чаще применяют другие методы для привлечения и удержания персонала. Так, согласно исследованию Авито Работы, 77% работающих жителей ЮФО отметили, что в их компании есть система корпоративных льгот. Из разнообразных бонусов работодатели чаще всего предлагают сотрудникам премии за достижение целей и продаж, обучение за счёт компании, а также премии за выслугу лет.
«Для решения вопроса нехватки кадров работодатели расширяют границы найма, привлекают разные категории соискателей, например, студентов, людей пенсионного и предпенсионного возраста, родителей в декрете и других кандидатов без опыта, которым предлагают обучение востребованной профессии прямо на рабочем месте. Таким образом компании получают сотрудников, чьи навыки наилучшим образом отвечают запросам бизнеса», — отмечает Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.
Также популярностью среди всех участников рынка труда пользуется подработка. По данным исследования аналитиков 55% жителей ЮФО подрабатывали хотя бы один раз за последний год. При поиске работы 34% кандидатов интересуются частичной занятостью и 22% — временной подработкой. Отвечая на этот запрос, работодатели Ростовской области в III квартале на 12% увеличили количество вакансий с возможностью подработки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Привлечение временного персонала позволяет компаниям эффективнее закрывать вакансии и решать актуальные рабочие задачи.
«Ещё один тренд современного рынка занятости — ускорение процессов найма персонала и поиска вакансий, чему способствуют цифровизация и различные автоматические инструменты, которые предлагают джоб-платформы. По нашим данным, 98% жителей ЮФО, искавших работу за последний год, делали это в режиме онлайн, с помощью смартфонов, ноутбуков и компьютеров. При этом 73% кандидатов подбирали вакансии на специализированных сервисах, таких, как Авито Работа», — комментирует Анна Осьмак, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Авито Работы.
Отметим, что крупные платформы по поиску работы стремятся обеспечить безопасность пользователей, проверяют вакансии и работодателей. Например, на Авито Работе компании проходят верификацию по реквизитам или банковскому ID, а соискатели имеют возможность оставить отзыв о предприятии и поделиться своим опытом с другими кандидатами.
По данным исследования платформы жители Южного федерального округа в среднем работают на одном месте 5,6 лет и оценивают уровень удовлетворённости своей карьерой на 7 баллов из 10. Между тем, за последний год 57% респондентов искали новые карьерные возможности, а 18% регулярно просматривают вакансии и откликаются на них. При этом примерно каждый третий участник опроса (34%) из ЮФО рассматривал предложения, которые подразумевают переезд в другой регион России.
В ходе ещё одного опроса выяснилось, что в условиях нехватки кадров 74% жителей Южного федерального округа получали предложения трудоустройства на другое место, когда они уже работали. Чаще всего работодатели предлагали им более высокую зарплату — об этом рассказали чуть больше половины (54%) респондентов. Также работникам обещали при переходе гибкий и комфортный график (27%), улучшенные материальные бонусы (20%), повышение в должности (18%), расширенный социальный пакет (16%).