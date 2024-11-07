Сразу четыре министра могут вскоре уволиться из правительства Ростовской области

Ещё один кандидат на отставку — министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарёв. В мае он специально отказался от мандата депутата Госдумы, чтобы вернуться в регион для поста министра. Также политологи называли его в качестве одного из возможных кандидатов на пост главы региона после отставки Голубева. Собеседник 1рнд намекнул на якобы родственные связи Кушнарёва и экс-губернатора.