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Posted 7 ноября, 13:20

Published 7 ноября, 13:20

Modified 7 ноября, 13:22

Updated 7 ноября, 13:22

Сразу четыре министра могут вскоре уволиться из правительства Ростовской области

Сразу четыре министра могут вскоре уволиться из правительства Ростовской области

7 ноября 2024, 13:20
Фото: donland.ru. Сразу четыре министра могут вскоре уволиться из правительства Ростовской области
Пресс-секретарь губернатора и четыре министра рискуют потерять свои посты в правительстве Ростовской области, пишет 1рнд со ссылкой на свои источники.

После назначения врио губернатора Юрия Слюсаря в правительстве региона грядут отставки. В понедельник, 11 ноября, на оперативном совещании станет известно, кто из чиновников потеряет свои посты, а кто — сохранит.

Один из кандидатов на увольнение — глава министерства финансов Ростовской области Лилия Федотова. Её называют ставленницей экс-губернатора Василия Голубева.

глава министерства финансов Ростовской области Лилия Федотоваглава министерства финансов Ростовской области Лилия Федотова
глава министерства финансов Ростовской области Лилия Федотова. Фото: donland.ru

Ещё один кандидат на отставку — министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарёв. В мае он специально отказался от мандата депутата Госдумы, чтобы вернуться в регион для поста министра. Также политологи называли его в качестве одного из возможных кандидатов на пост главы региона после отставки Голубева. Собеседник 1рнд намекнул на якобы родственные связи Кушнарёва и экс-губернатора.

Глава МинЖКХ Сергей Сизиков рискует потерять свой пост. Его также связывали тёплые отношения с Василием Голубевым. При этом министра винят в плохой работе и низкой эффективности.

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Также свой пост может потерять министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

Пятый кандидат на увольнение — пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова. Свой пост она занимает с 1999 года и возглавляла пресс-службу при Владимире Чубе.

«Накануне вечером она вывозила свои вещи из кабинета», — сказал собеседник СМИ.

Официально о перестановках в правительстве Ростовской области не сообщалось.

Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, чего ждать от его работы.

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