Сразу четыре министра могут вскоре уволиться из правительства Ростовской области

Posted 7 ноября, 13:20
Published 7 ноября, 13:20
Modified 7 ноября, 13:22
Updated 7 ноября, 13:22
После назначения врио губернатора Юрия Слюсаря в правительстве региона грядут отставки. В понедельник, 11 ноября, на оперативном совещании станет известно, кто из чиновников потеряет свои посты, а кто — сохранит.
Один из кандидатов на увольнение — глава министерства финансов Ростовской области Лилия Федотова. Её называют ставленницей экс-губернатора Василия Голубева.
Ещё один кандидат на отставку — министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарёв. В мае он специально отказался от мандата депутата Госдумы, чтобы вернуться в регион для поста министра. Также политологи называли его в качестве одного из возможных кандидатов на пост главы региона после отставки Голубева. Собеседник 1рнд намекнул на якобы родственные связи Кушнарёва и экс-губернатора.
Глава МинЖКХ Сергей Сизиков рискует потерять свой пост. Его также связывали тёплые отношения с Василием Голубевым. При этом министра винят в плохой работе и низкой эффективности.
Также свой пост может потерять министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.
Пятый кандидат на увольнение — пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова. Свой пост она занимает с 1999 года и возглавляла пресс-службу при Владимире Чубе.
«Накануне вечером она вывозила свои вещи из кабинета», — сказал собеседник СМИ.
Официально о перестановках в правительстве Ростовской области не сообщалось.
Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, чего ждать от его работы.