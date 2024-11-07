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Posted 7 ноября, 06:44

Published 7 ноября, 06:44

Modified 7 ноября, 06:46

Updated 7 ноября, 06:46

Врио губернатора Юрий Слюсарь прибудет в Ростовскую область 7 ноября

Стало известно, когда врио губернатора Юрий Слюсарь появится в Ростове

7 ноября 2024, 06:44
Фото: donland.ru. Врио губернатора Юрий Слюсарь прибудет в Ростовскую область 7 ноября

Врио губернатора Юрий Слюсарь прибудет в Ростовскую область 7 ноября

Временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области официально представят 7 ноября в 11:00 мск.

Юрий Слюсарь встретится с членами регионального правительства, донского парламента и руководителями крупнейших предприятий. Врио главы региона прибудет в здание администрации Ростовской области.

Стало известно, какую должность может занять экс-губернатор Ростовской области
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Экс-глава донского края Василий Голубев заявил об уходе в отставку 4 ноября. В тот же день стало известно о назначении врио — Юрия Слюсаря. До новой должности он являлся гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации.

Между тем, после отставки Голубев может стать сенатором в Совете Федерации от Заксобрания Ростовской области. Для этого Ирине Рукавишниковой нужно лишь добровольно отказаться от места в верхней палате, а Василию Голубеву — получить мандат в донской парламент.

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