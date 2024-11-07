Стало известно, когда врио губернатора Юрий Слюсарь появится в Ростове

Posted 7 ноября, 06:44
Published 7 ноября, 06:44
Modified 7 ноября, 06:46
Updated 7 ноября, 06:46
Юрий Слюсарь встретится с членами регионального правительства, донского парламента и руководителями крупнейших предприятий. Врио главы региона прибудет в здание администрации Ростовской области.
Экс-глава донского края Василий Голубев заявил об уходе в отставку 4 ноября. В тот же день стало известно о назначении врио — Юрия Слюсаря. До новой должности он являлся гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации.
Между тем, после отставки Голубев может стать сенатором в Совете Федерации от Заксобрания Ростовской области. Для этого Ирине Рукавишниковой нужно лишь добровольно отказаться от места в верхней палате, а Василию Голубеву — получить мандат в донской парламент.