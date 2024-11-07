Стало известно, когда врио губернатора Юрий Слюсарь появится в Ростове

Между тем, после отставки Голубев может стать сенатором в Совете Федерации от Заксобрания Ростовской области. Для этого Ирине Рукавишниковой нужно лишь добровольно отказаться от места в верхней палате, а Василию Голубеву — получить мандат в донской парламент.