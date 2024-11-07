Стало известно, кого из министров Слюсарь оставит в правительстве Ростовской области

К рабочим обязанностям приступил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Он уже успел подписать первые указы. По одному из них, свой пост покидает министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков. Уточняется, что причиной отставки стало истечение срока трудового договора.