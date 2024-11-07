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Posted 7 ноября, 17:11

Published 7 ноября, 17:11

Modified 7 ноября, 17:16

Updated 7 ноября, 17:16

С приходом врио губернатора Юрия Слюсаря свой пост в правительстве Ростовской области покинет только министр ЖКХ Сергей Сизиков

Стало известно, кого из министров Слюсарь оставит в правительстве Ростовской области

7 ноября 2024, 17:11
Фото: Правительство Ростовской области. С приходом врио губернатора Юрия Слюсаря свой пост в правительстве Ростовской области покинет только министр ЖКХ Сергей Сизиков

Врио губернатора Юрий Слюсарь сохранил 13 министров в составе правительства

С приходом врио губернатора Юрия Слюсаря свой пост в правительстве Ростовской области покинет только министр ЖКХ Сергей Сизиков, сообщили в пресс-службе органа власти.

К рабочим обязанностям приступил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Он уже успел подписать первые указы. По одному из них, свой пост покидает министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков. Уточняется, что причиной отставки стало истечение срока трудового договора.

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В пресс-службе губернатора уточнили, что всем остальным министрам продлён срок полномочий до сентября 2025 года, когда пройдут выборы губернатора Ростовской области.

Всего в регионе насчитывается 14 министерств, выходит, что свои должности в правительстве области пока сохранили 13 министров.

Юрия Слюсаря назначили врио главы региона 4 ноября после отставки Василия Голубева. Экс-губернатор, по данным СМИ, станет депутатом и представителем Ростовской области в Совете Федерации.

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