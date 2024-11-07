Стало известно, куда уходит экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев

Posted 7 ноября, 14:04
Published 7 ноября, 14:04
Modified 7 ноября, 14:06
Updated 7 ноября, 14:06
77-летний депутат Заксобрания региона Николай Беляев, вероятно, уступит мандат Василию Голубеву. Это позволит экс-главе региона стать членом Совета Федерации от парламента Ростовской области. Андрей Яцкин остается сенатором от правительства.
Официально эта информация в Заксобрании региона не подтверждалась. Сам Голубев, рассказывая о причинах своей отставки, указал, что переходит на новое место работы. Уточнять, куда именно, он не стал.
Ранее сообщалось, что сразу четыре министра могут вскоре уволиться из правительства Ростовской области.