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Posted 7 ноября, 14:04

Published 7 ноября, 14:04

Modified 7 ноября, 14:06

Updated 7 ноября, 14:06

Стало известно, куда переходит экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев

Стало известно, куда уходит экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев

7 ноября 2024, 14:04
Фото: donland.ru. Стало известно, куда переходит экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев

Экс-губернатор Ростовской области собирается стать членом Совета Федерации

Василий Голубев может стать членом Совета Федерации от Заксобрания Ростовской области, сообщает газета «Молот» со ссылкой на свои источники.

77-летний депутат Заксобрания региона Николай Беляев, вероятно, уступит мандат Василию Голубеву. Это позволит экс-главе региона стать членом Совета Федерации от парламента Ростовской области. Андрей Яцкин остается сенатором от правительства.

Официально эта информация в Заксобрании региона не подтверждалась. Сам Голубев, рассказывая о причинах своей отставки, указал, что переходит на новое место работы. Уточнять, куда именно, он не стал.

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Ранее сообщалось, что сразу четыре министра могут вскоре уволиться из правительства Ростовской области.

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