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Posted 7 ноября, 11:57

Published 7 ноября, 11:57

Modified 7 ноября, 11:59

Updated 7 ноября, 11:59

Стало известно, за кем работодатели Дона готовы «выстраиваться в очередь»

Стало известно, за кем «гоняются» работодатели в Ростовской области

7 ноября 2024, 11:57
Фото: Изображение Midjourney. Стало известно, за кем работодатели Дона готовы «выстраиваться в очередь»

В Ростовской области катастрофически не хватает дворников, сварщиков и поваров

В Ростовской области было зафиксировано по меньшей мере 20 востребованных профессий, сообщают аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала.

По данным hh.ru, при нормальном уровне конкуренции на рынке труда работодатели получают от четырех до восьми резюме на вакансию. Однако в Ростовской области есть минимум 20 специальностей, на которые приходит всего от 0,4 до 2,5 резюме.

Так, самыми дефицитными сотрудниками региона считаются дворники (0,4 резюме), токари и фрезеровщики (0,8), сварщики (0,8), повара и кондитеры (1,1), а также слесари и сантехники (1,2).

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Директор hh.ru Юг Олеся Лавренова рассказала, что теперь в Ростовской области не соискатели гонятся за работой, а компании выстраиваются в очередь, чтобы заполучить самых востребованных специалистов. Однако в последнее время эксперты фиксируют повышение активности специалистов (+29% к октябрю 2023 года). Это связано с тем, что люди ищут вакансии с более высокой зарплатой и выгодными бонусными программами.

Добавим, что в Ростовской области также нуждаются в курьерах, фармацевтах-провизорах, кладовщиках, автомеханиках, швеях и многих других работниках.

Ранее стало известно, что зарплаты дорожных рабочих в Ростове-на-Дону перевалили за 100 тысяч рублей.

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