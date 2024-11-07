Стало известно, за кем «гоняются» работодатели в Ростовской области

Директор hh.ru Юг Олеся Лавренова рассказала, что теперь в Ростовской области не соискатели гонятся за работой, а компании выстраиваются в очередь, чтобы заполучить самых востребованных специалистов. Однако в последнее время эксперты фиксируют повышение активности специалистов (+29% к октябрю 2023 года). Это связано с тем, что люди ищут вакансии с более высокой зарплатой и выгодными бонусными программами.