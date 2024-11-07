Стало известно, за кем «гоняются» работодатели в Ростовской области

Posted 7 ноября, 11:57
Published 7 ноября, 11:57
Modified 7 ноября, 11:59
Updated 7 ноября, 11:59
По данным hh.ru, при нормальном уровне конкуренции на рынке труда работодатели получают от четырех до восьми резюме на вакансию. Однако в Ростовской области есть минимум 20 специальностей, на которые приходит всего от 0,4 до 2,5 резюме.
Так, самыми дефицитными сотрудниками региона считаются дворники (0,4 резюме), токари и фрезеровщики (0,8), сварщики (0,8), повара и кондитеры (1,1), а также слесари и сантехники (1,2).
Директор hh.ru Юг Олеся Лавренова рассказала, что теперь в Ростовской области не соискатели гонятся за работой, а компании выстраиваются в очередь, чтобы заполучить самых востребованных специалистов. Однако в последнее время эксперты фиксируют повышение активности специалистов (+29% к октябрю 2023 года). Это связано с тем, что люди ищут вакансии с более высокой зарплатой и выгодными бонусными программами.
Добавим, что в Ростовской области также нуждаются в курьерах, фармацевтах-провизорах, кладовщиках, автомеханиках, швеях и многих других работниках.
Ранее стало известно, что зарплаты дорожных рабочих в Ростове-на-Дону перевалили за 100 тысяч рублей.