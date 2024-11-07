Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области оперативно готовят к непогоде и гололёду

Posted 7 ноября, 12:26
Published 7 ноября, 12:26
Modified 7 ноября, 12:28
Updated 7 ноября, 12:28
Участок трассы М-4 в Ростовской области зимой будут обслуживать 129 единиц техники. Для борьбы с гололёдом на магистрали закупили 29 тысяч тонн специальных материалов. Подготовка к зимнему периоду завершена и в других регионах, через которые проходит М-4 «Дон».
«Автодор» также заключил договоры с метеорологическими службами, чтобы оперативно получать прогнозы погоды.
«Оборудованы производственные базы, в том числе, тёплые стоянки, произведена проверка техники, заготовлены противогололедные материалы», — заключили в компании.
Тем временем в первые дни ноября трасса М-4 «Дон» уже успела превратиться в опасный каток для автомобилистов из-за образовавшегося на ней гололёда.