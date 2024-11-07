Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области оперативно готовят к непогоде и гололёду

Участок трассы М-4 в Ростовской области зимой будут обслуживать 129 единиц техники. Для борьбы с гололёдом на магистрали закупили 29 тысяч тонн специальных материалов. Подготовка к зимнему периоду завершена и в других регионах, через которые проходит М-4 «Дон».