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Posted 7 ноября, 12:26

Published 7 ноября, 12:26

Modified 7 ноября, 12:28

Updated 7 ноября, 12:28

Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области оперативно готовят к непогоде и гололёду

Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области оперативно готовят к непогоде и гололёду

7 ноября 2024, 12:26
Фото: donland.ru. Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области оперативно готовят к непогоде и гололёду
Трасса М-4 «Дон» полностью готова к зиме, заверяет «Автодор».

Участок трассы М-4 в Ростовской области зимой будут обслуживать 129 единиц техники. Для борьбы с гололёдом на магистрали закупили 29 тысяч тонн специальных материалов. Подготовка к зимнему периоду завершена и в других регионах, через которые проходит М-4 «Дон».

«Автодор» также заключил договоры с метеорологическими службами, чтобы оперативно получать прогнозы погоды.

«Оборудованы производственные базы, в том числе, тёплые стоянки, произведена проверка техники, заготовлены противогололедные материалы», — заключили в компании.

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Тем временем в первые дни ноября трасса М-4 «Дон» уже успела превратиться в опасный каток для автомобилистов из-за образовавшегося на ней гололёда.

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