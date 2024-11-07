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Posted 7 ноября, 16:46

Published 7 ноября, 16:46

Modified 7 ноября, 16:48

Updated 7 ноября, 16:48

Серьёзное ДТП произошло на выезде из Новошахтинска

Трое погибли в массовом ДТП с «перевёртышем» в Ростовской области

7 ноября 2024, 16:46
Фото: для иллюстрации. 1MI. Серьёзное ДТП произошло на выезде из Новошахтинска
Серьёзное ДТП с участием нескольких транспортных средств произошло на выезде из Новошахтинска, кадрами с места ДТП делится Telegram-канал «Ростов Главный».

Авария случилась вечером 7 ноября. На выезде из Новошахтинска, по предварительным данным, столкнулись легковушка и несколько грузовиков. От удара иномарка перевернулась на крышу.

На месте аварии работают спасатели, медики и инспекторы. Очевидцы сообщают о трёх погибших в ДТП. Официально эта информация не подтверждалась. В Госавтоинспекции Ростовской области комментариев о происшествии пока не давали.

Ранее в Ростове-на-Дону автобус протаранил несколько легковушек и грузовик на улице Малиновского.

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