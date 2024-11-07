Трое погибли в массовом ДТП с «перевёртышем» в Ростовской области

Posted 7 ноября, 16:46
Published 7 ноября, 16:46
Modified 7 ноября, 16:48
Updated 7 ноября, 16:48
Авария случилась вечером 7 ноября. На выезде из Новошахтинска, по предварительным данным, столкнулись легковушка и несколько грузовиков. От удара иномарка перевернулась на крышу.
На месте аварии работают спасатели, медики и инспекторы. Очевидцы сообщают о трёх погибших в ДТП. Официально эта информация не подтверждалась. В Госавтоинспекции Ростовской области комментариев о происшествии пока не давали.