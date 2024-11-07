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Posted 7 ноября, 05:37

Published 7 ноября, 05:37

Modified 7 ноября, 05:39

Updated 7 ноября, 05:39

Жители десятков домов в Ростове остались без отопления

Тысячи жителей Ростова остались без отопления. Узнали, когда вернут тепло в квартиры

7 ноября 2024, 05:37

Жители десятков домов в Ростове остались без отопления

В Ростове 7 ноября тепло перестало поступать в три десятка многоквартирных домов. Как сообщает министр ЖКХ региона Сергей Сизиков, причиной стала коммунальная авария.

Подачу тепла приостановили в домах, расположенных на улицах Горшкова, Стрелковой и Мельникова.

На место направили аварийные бригады. Идет ремонт поврежденного участка. Восстановить теплоснабжение обещают до 17:00 мск.

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Подобная ситуация произошла в Ростове накануне днем, 6 ноября. Тогда тепло перестало поступать в 26 многоквартирных домов. Люди остались без отопления из-за дефекта на теплотрассе.

Последние несколько дней столбик термометра показывает около +7 градусов днем и до нуля — ночью. В такую погоду легко заболеть, если дома не работает отопление.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Отопление#ЖКХ#Погода#Ремонт#Теплоснабжение#Коммунальная авария#Заболевания#Теплотрасса
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