Тысячи жителей Ростова остались без отопления. Узнали, когда вернут тепло в квартиры

Posted 7 ноября, 05:37
Published 7 ноября, 05:37
Modified 7 ноября, 05:39
Updated 7 ноября, 05:39
Подачу тепла приостановили в домах, расположенных на улицах Горшкова, Стрелковой и Мельникова.
На место направили аварийные бригады. Идет ремонт поврежденного участка. Восстановить теплоснабжение обещают до 17:00 мск.
Подобная ситуация произошла в Ростове накануне днем, 6 ноября. Тогда тепло перестало поступать в 26 многоквартирных домов. Люди остались без отопления из-за дефекта на теплотрассе.
Последние несколько дней столбик термометра показывает около +7 градусов днем и до нуля — ночью. В такую погоду легко заболеть, если дома не работает отопление.