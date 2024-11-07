rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 17:53

Published 7 ноября, 17:53

Modified 7 ноября, 17:54

Updated 7 ноября, 17:54

В станице Мелиховской жительница нашла виноград возрастом в 200 лет

Уникальный виноград возрастом в 200 лет обнаружили в Ростовской области

7 ноября 2024, 17:53
Фото: для иллюстрации. 1MI. В станице Мелиховской жительница нашла виноград возрастом в 200 лет
В станице Мелиховской Усть-Донецкого района жительница нашла виноград возрастом в 200 лет, об этом она рассказала в эфире «Дон 24».

Уникальный виноград растёт на участке женщины. То, что ему действительно больше двух веков, доказали учёные. Для экспертизы они брали листья и лозы.

Виноград — представитель сорта Сибирьковый. Это донская автохтонная культура. По словам местной жительницы, виноград-долгожитель на её участке крепче остальных и неприхотлив в уходе. Она высоко оценила его вкусовые качества. Вино из 200-летнего винограда также хорошего качества.

Ученые изучили гены винограда из Долины Дона
Узнать подробнее

Ранее сообщалось, что музей подсолнечного масла собрались открыть в Ростовской области.

Читайте также:
Жители стали массово скупать ПВЗ в Ростове-на-ДонуСтало известно, кого из министров Слюсарь оставит в правительстве Ростовской областиНазваны районы Ростова с самыми низкими ценами на жильеШиномонтажки массово взвинтили цены в Ростовской областиЖителям Ростовской области рассказали о смертельной опасности вируса Коксаки
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Усть-Донецкий район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика