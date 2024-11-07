Уникальный виноград возрастом в 200 лет обнаружили в Ростовской области

Posted 7 ноября, 17:53
Published 7 ноября, 17:53
Modified 7 ноября, 17:54
Updated 7 ноября, 17:54
Уникальный виноград растёт на участке женщины. То, что ему действительно больше двух веков, доказали учёные. Для экспертизы они брали листья и лозы.
Виноград — представитель сорта Сибирьковый. Это донская автохтонная культура. По словам местной жительницы, виноград-долгожитель на её участке крепче остальных и неприхотлив в уходе. Она высоко оценила его вкусовые качества. Вино из 200-летнего винограда также хорошего качества.