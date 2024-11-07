В Ростове-на-Дону официально представили врио губернатора региона Юрия Слюсаря

Posted 7 ноября, 09:14
Published 7 ноября, 09:14
Modified 7 ноября, 09:16
Updated 7 ноября, 09:16
4 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. В четверг, 7 ноября, состоялось его официальное представление членам в Ростове-на-Дону членам правительства, депутатам, руководителям предприятий.
На мероприятии прозвучало, что Юрий Слюсарь обладает солидным опытом работы как в госорганах, федеральном правительстве, так и на производстве. С 2015 года возглавлял «Объединенную авиастроительную корпорацию». Кроме того, он уроженец Ростова-на-Дону, и здесь начинал свою трудовую карьеру.
«Убежден, высокий профессионализм и богатый опыт Юрия Борисовича придадут новый импульс развитию Ростовской области», — сказал полномочный представитель президента РФ по ЮФО Владимир Устинов.
Ранее политолог рассказал о ротациях во власти в Ростовской области с приходом врио губернатора Юрия Слюсаря.