В Ростове-на-Дону официально представили врио губернатора региона Юрия Слюсаря

На мероприятии прозвучало, что Юрий Слюсарь обладает солидным опытом работы как в госорганах, федеральном правительстве, так и на производстве. С 2015 года возглавлял «Объединенную авиастроительную корпорацию». Кроме того, он уроженец Ростова-на-Дону, и здесь начинал свою трудовую карьеру.