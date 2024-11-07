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Posted 7 ноября, 09:14

Published 7 ноября, 09:14

Modified 7 ноября, 09:16

Updated 7 ноября, 09:16

В Ростове-на-Дону официально представили врио губернатора региона Юрия Слюсаря

В Ростове-на-Дону официально представили врио губернатора региона Юрия Слюсаря

7 ноября 2024, 09:14
Фото: donland.ru. В Ростове-на-Дону официально представили врио губернатора региона Юрия Слюсаря
В правительстве области официально 7 ноября представили сменившего Василия Голубева врио губернатора Юрия Слюсаря.

4 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. В четверг, 7 ноября, состоялось его официальное представление членам в Ростове-на-Дону членам правительства, депутатам, руководителям предприятий.

На мероприятии прозвучало, что Юрий Слюсарь обладает солидным опытом работы как в госорганах, федеральном правительстве, так и на производстве. С 2015 года возглавлял «Объединенную авиастроительную корпорацию». Кроме того, он уроженец Ростова-на-Дону, и здесь начинал свою трудовую карьеру.

Стало известно, что сказал Слюсарь о Ростовской области на встрече с Путиным
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«Убежден, высокий профессионализм и богатый опыт Юрия Борисовича придадут новый импульс развитию Ростовской области», — сказал полномочный представитель президента РФ по ЮФО Владимир Устинов.

Ранее политолог рассказал о ротациях во власти в Ростовской области с приходом врио губернатора Юрия Слюсаря.

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