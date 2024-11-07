В Ростовской области остановили крупнейший в РФ завод по производству индейки

Дело в том, что в сентябре на предприятии в Ростовской области сломалось оборудование. Из строя вышла система обеспечения микроклимата. Поэтому компании пришлось вывести эксплуатацию площадки откорма и экстренно отправить на убой и переработку всех птиц, что оставались .