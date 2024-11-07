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Posted 7 ноября, 06:17

Published 7 ноября, 06:17

Modified 7 ноября, 06:19

Updated 7 ноября, 06:19

Топ-завод остановил производство индейки в Ростовской области

В Ростовской области остановили крупнейший в РФ завод по производству индейки

7 ноября 2024, 06:17
Фото: Pxhere. Топ-завод остановил производство индейки в Ростовской области
В Ростовской области временно прекратил производство один из крупнейших заводов по переработке индейки, сообщают СМИ.

Речь идет о группе «Дамате», известную брендом «Индилайт». В середине октября производитель мяса птицы уведомил торговые сети о том, что объемы поставок будут сокращаться.

Дело в том, что в сентябре на предприятии в Ростовской области сломалось оборудование. Из строя вышла система обеспечения микроклимата. Поэтому компании пришлось вывести эксплуатацию площадки откорма и экстренно отправить на убой и переработку всех птиц, что оставались .

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Из-за этого сократился объем выпуска охлажденной индейки. Вернуться с полным объемом продукции на рынок планируют к 10 января 2025 года.

Как сообщают «Ведомости», беспокоиться не о чем: другие компании смогут покрыть потребность жителей в птице.

Ранее свое отношение к индюшатине высказал ростовский рэпер Баста.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рынок#Производство#Птица#Завод#Индейка#Дамате#Индилайт
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