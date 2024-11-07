В Ростовской области остановили крупнейший в РФ завод по производству индейки

Posted 7 ноября, 06:17
Published 7 ноября, 06:17
Modified 7 ноября, 06:19
Updated 7 ноября, 06:19
Речь идет о группе «Дамате», известную брендом «Индилайт». В середине октября производитель мяса птицы уведомил торговые сети о том, что объемы поставок будут сокращаться.
Дело в том, что в сентябре на предприятии в Ростовской области сломалось оборудование. Из строя вышла система обеспечения микроклимата. Поэтому компании пришлось вывести эксплуатацию площадки откорма и экстренно отправить на убой и переработку всех птиц, что оставались .
Из-за этого сократился объем выпуска охлажденной индейки. Вернуться с полным объемом продукции на рынок планируют к 10 января 2025 года.
Как сообщают «Ведомости», беспокоиться не о чем: другие компании смогут покрыть потребность жителей в птице.
Ранее свое отношение к индюшатине высказал ростовский рэпер Баста.