В Ростовской области почти 90 человек пропали без вести

Posted 7 ноября, 06:56
Published 7 ноября, 06:56
Modified 7 ноября, 06:58
Updated 7 ноября, 06:58
Согласно статистике отряда за октябрь 2024 года, в Ростовской области поступило 88 заявок на поиск пропавших людей. Большинство из них, а именно 59 исчезнувших были найдены живыми. К сожалению, некоторых людей не успевали обнаружить вовремя. Двух человек спасатели и добровольцы нашли уже мертвыми.
Родственники нашлись у семи пропавших, их личности установлены. Также в октябре было 9 неподтвержденных заявок.
До этого отец пропавшей студентки Анны Цомартовой из Ростова-на-Дону рассказал RostovGazeta, почему не верит в смерть дочери. Мужчина считает, что его дочь сама не могла сбежать с места соревнований.