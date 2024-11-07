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Posted 7 ноября, 06:56

Published 7 ноября, 06:56

Modified 7 ноября, 06:58

Updated 7 ноября, 06:58

В Ростовской области почти 90 человек пропали без вести в октябре

В Ростовской области почти 90 человек пропали без вести

7 ноября 2024, 06:56
Фото: Изображение Midjourney. В Ростовской области почти 90 человек пропали без вести в октябре
За прошедший месяц в Ростовской области пропали 88 человек, информирует поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсетях.

Согласно статистике отряда за октябрь 2024 года, в Ростовской области поступило 88 заявок на поиск пропавших людей. Большинство из них, а именно 59 исчезнувших были найдены живыми. К сожалению, некоторых людей не успевали обнаружить вовремя. Двух человек спасатели и добровольцы нашли уже мертвыми.

Родственники нашлись у семи пропавших, их личности установлены. Также в октябре было 9 неподтвержденных заявок.

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До этого отец пропавшей студентки Анны Цомартовой из Ростова-на-Дону рассказал RostovGazeta, почему не верит в смерть дочери. Мужчина считает, что его дочь сама не могла сбежать с места соревнований.

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