В Ростовской области почти 90 человек пропали без вести

Согласно статистике отряда за октябрь 2024 года, в Ростовской области поступило 88 заявок на поиск пропавших людей. Большинство из них, а именно 59 исчезнувших были найдены живыми. К сожалению, некоторых людей не успевали обнаружить вовремя. Двух человек спасатели и добровольцы нашли уже мертвыми.