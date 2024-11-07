В Ростовской области врио губернатора кормят борщом, а старому нашли теплое местечко

Posted 7 ноября, 15:32
Published 7 ноября, 15:32
Modified 7 ноября, 15:34
Updated 7 ноября, 15:34
В правительстве Ростовской области встретили врио губернатора Юрия Слюсаря. Он познакомился с коллегами, депутатами и поделился своими планами в качестве нового главы региона. На совещании присутствовал и экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Отвечая на вопросы журналистов, Слюсарь заявил, что по возвращении в родной город, Ростов-на-Дону, вечером обязательно заедет в гости к своей маме, чтобы поесть борща.
— Познакомиться с коллективом, нужно заново входить в курс дела. А к вечеру планирую заехать домой, поесть у мамы борща, — признался Слюсарь.
Издание «Молот» со ссылкой на свои источники сообщило, что 77-летний депутат Заксобрания региона Николай Беляев, вероятно, уступит свой мандат экс-главе области Василию Голубеву. Это позволит губернатору в отставке стать членом Совета Федерации от парламента Ростовской области. Андрей Яцкин остается сенатором от правительства.
Официально эта информация не подтверждалась. Сам Голубев, рассказывая о причинах своей отставки, указал, что переходит на новое место работы в федеральных органах власти. Но уточнять, чем именно займётся, он не стал.
Роспотребнадзор по Ростовской области распространил памятку о вирусе Коксаки. Опасную инфекцию обнаружили в некоторых регионах России. Болезнь привозят туристы из Турции и других стран. Об инфицированных в Ростовской области пока не сообщалось. Болезнь привозят туристы из Турции и других стран.
Вирус Коксаки проявляется сыпью на теле, стоматитом, поражением верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и диареей. Инфекция может привести к смертельно опасной болезни — вирусному менингиту. Также вирус поражает сердце, печень, поджелудочную железу и другие органы. Особенно опасна болезнь для беременных. Перенесённая инфекция грозит врождёнными пороками развития у малыша.
Врачи объясняют, что в группу риска также входят дети до 15 лет, пожилые люди и те, кто уже страдает иммунодефицитными состояниями.
Медики сообщили RostovGazeta, что массовое проявление вируса Коксаки в Ростовской области вряд ли возможно. Но вспышки в отдельных коллективах — возможны. Чтобы избежать заболевания нужно следить за гигиеной и чаще мыть руки и продукты питания. Также нужно избегать прямого контакта с инфицированными.