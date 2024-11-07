Василий Голубев отдал свой telegram-канал врио главы Ростовской области

Posted 7 ноября, 18:23
Published 7 ноября, 18:23
Modified 7 ноября, 18:25
Updated 7 ноября, 18:25
В этот же день врио губернатора региона представили перед депутатами и членами областного правительства. Юрий Слюсарь будет возглавлять донской край до ближайших выборов — сентября 2025 года.
У Юрия Слюсаря нет telegram-канала. Василий Юрьевич же за 11 лет существования мессенджера обзавелся почти 80 тысячами подписчиков. Поэтому решил передать аккаунт новому главе.
— Этот канал был хорошей площадкой для нашего общения с вами, дорогие земляки, — рассказал Василий Голубев. — Приняли совместное решение продолжить традицию общения с жителями на этой площадке, права на которую теперь передаю Юрию Борисовичу!
Очевидно, экс-главе канал не так сильно нужен: его ждет депутатское место, которое позволит стать сенатором от донского парламента в Совете Федерации.
Ранее подобным образом поступил бывший глава администрации Таганрога. Андрей Фатеев передал свои соцсети Светлане Камбуловой, которую назначили на эту должность в начале октября.