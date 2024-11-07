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Posted 7 ноября, 18:23

Published 7 ноября, 18:23

Modified 7 ноября, 18:25

Updated 7 ноября, 18:25

Василий Голубев передал свой telegram-канал врио главы Ростовской области

Василий Голубев отдал свой telegram-канал врио главы Ростовской области

7 ноября 2024, 18:23
Фото: тг Василия Голубева. https://t.me/golubev_vu/1619
. Василий Голубев передал свой telegram-канал врио главы Ростовской области
Экс-губернатор Ростовской области передал свой telegram-канал преемнику Юрию Слюсарю. Об этом Василий Голубев сообщил 7 ноября.

В этот же день врио губернатора региона представили перед депутатами и членами областного правительства. Юрий Слюсарь будет возглавлять донской край до ближайших выборов — сентября 2025 года.

У Юрия Слюсаря нет telegram-канала. Василий Юрьевич же за 11 лет существования мессенджера обзавелся почти 80 тысячами подписчиков. Поэтому решил передать аккаунт новому главе.

— Этот канал был хорошей площадкой для нашего общения с вами, дорогие земляки, — рассказал Василий Голубев. — Приняли совместное решение продолжить традицию общения с жителями на этой площадке, права на которую теперь передаю Юрию Борисовичу!
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Очевидно, экс-главе канал не так сильно нужен: его ждет депутатское место, которое позволит стать сенатором от донского парламента в Совете Федерации.

Ранее подобным образом поступил бывший глава администрации Таганрога. Андрей Фатеев передал свои соцсети Светлане Камбуловой, которую назначили на эту должность в начале октября.

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